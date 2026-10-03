Балалары үшін ештеңені аямайтын әлем жұлдыздары
Бүкіл әлемдегі ата-аналар сияқты, танымал тұлғалар да өз балаларын жан-жақты қамтамасыз етіп, оларға лайықты жағдай жасауға тырысады. Алайда шоу-бизнес пен кәсіпкерлік әлеміндегі жұлдыздар үшін бұл қарапайым сыйлықтармен шектелмейді. Олар балаларының балалық шағындағы ең үздік естеліктері болуы үшін қымбат заттарды, сәнді саяхаттарды және ұмытылмас тосынсыйларды таңдайды.
Кейбір жұлдыздар балаларының қалауын сөзсіз орындауға дағдыланған. Төменде әлем жұлдыздарының балаларына тарту еткен ең есте қаларлық сыйлықтары туралы сөз қозғаймыз.
Калчер мен Уэйв — Карди Бидің балалары
Отбасының табысы қаншалықты жоғары екенін білудің тағы бір жолы бар — балаларының туған күні қалай тойланатынына назар аудару. Карди Би балаларының туған күндерін әрқашан үлкен салтанатқа айналдыруға тырысады.
Әнші мұндай күндері қаражатты аямайды. Жеке ұшақпен саяхаттау, үлкен торт пен түрлі тәттілерге тапсырыс беру, сондай-ақ жүздеген қонаққа дастарқан жаю — Карди Би отбасындағы мерекелердің ажырамас бөлігі.
Тру мен Татум — Хлои Кардашьянның балалары
Хлои Кардашьянның балалары да анасы сияқты сәнді өмірде өскенін қалайды. Олардың жайлылығы мен сыртқы келбетіне ерекше назар аударылады.
Мысалы, Хлои балалары үшін Dior брендінің құны 4000 доллар тұратын балалар арбасын сатып алған. Кішкентай Татум өзінің қымбат «көлігімен» серуендесе, оның әпкесі Тру әлемнің танымал сән үйлері жасаған заманауи киімдермен көзге түседі.
Сторми — Кайли Дженнердің қызы
Сторми болашақта анасы сияқты сұлулық индустриясында қызмет етуі мүмкін. Өйткені Кайли Дженнер бұл салада қызын әрқашан қолдап келеді.
Қымбат брендтердің киімдері, гауһар тасты зергерлік бұйымдар, сәнді ойыншықтар мен түрлі автокөліктер коллекциясы — мұның бәрі Сторми өмірінің қарапайым бөлігіне айналған. Мысалы, жақында Кайли Дженнер қызына Hermes брендінің шамамен 12 мың долларлық сөмкесін сыйға тартты.
Харпер — Дэвид пен Виктория Бекхэмнің қызы
Ұл балалардан кейін көптен күткен қыз дүниеге келгенде Бекхэмдер отбасының қуанышында шек болмады. Бүгінде олардың қызы Харпер 13 жаста және нағыз сән ханшайымына айналып келеді.
Харпер ауқатты отбасында өскен көптеген қыздар сияқты қымбат және лайықты сыйлықтардан кенде емес. Мысалы, Дэвид Бекхэм қызына француздың танымал Goyard брендіне тиесілі, құны 3000 доллар тұратын сөмке сыйлаған.
Монро мен Мороккан — Мэрайя Кэридің балалары
Танымал әнші Мэрайя Кэри де балаларына сыйлық таңдауда өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. Бірнеше жыл бұрын ол егіздері Монро мен Мороккан үшін нағыз тәттілер әлеміне айналдырылған арнайы бөлмені сыйға тартқан.
Бөлме түрлі кондитерлік өнімдермен, тәттілермен және балалар сүйіп жейтін тағамдармен толтырылған еді. Егіздер мұндай ерекше сыйлықты үлкен қуанышпен қабыл алды.
Индия Роуз, Саша мен Тристан — Крис Хемсворттың балалары
Крис Хемсворттың балалары болса, белсенді және шытырман оқиғаларға толы өмір салтын кешеді. Актер балаларын әрқашан қымбат бренд өнімдерімен еркелетпеуі мүмкін, бірақ олармен бірге саяхаттауға және жаңа әсерлер алуға үлкен мән береді.
Отбасылық саяхаттар кезінде олар атқа және дельфиндерге міну, ашық мұхитта жүзу, тауға шығу және басқа да көптеген қызықты іс-шаралармен айналысады. Крис Хемсворт отбасы мүшелерінің осындай белсенді өмір салтын таңдағанын мақтан тұтады. Хемсворттар отбасы саяхаттар арқылы әлемнің жартысын аралап үлгерген.
Псалм — Ким Кардашьян мен Канье Уэсттің ұлы
Кәсіпкер және шоу-бизнес жұлдызы Ким Кардашьян өзіне ғана емес, балаларына да қаражат жұмсаудан тартынбайды. Сол себепті жаңа Tesla Cybertruck сатылымға шыға салысымен ол осы заманауи көлікті сатып алды.
Алайда Ким ұлын да назардан тыс қалдырмады. Псалмның әжесі Крис Дженнер немересі үшін үлкен көлікке ұқсайтын сәнді Tesla Cybertruck-тің шағын нұсқасын арнайы сыйға тартты. Бұл ойыншық автокөліктің бағасы 1500 долларға бағаланған.
Осылайша, танымал отбасылар балаларына тек қымбат заттарды ғана емес, саяхат, мереке және түрлі ұмытылмас әсерлерді де сыйлауға тырысады. Олар үшін балаларының қуанышы мен балалық шағындағы естеліктері кез келген сыйлықтың ең маңызды бөлігі болып табылады.
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