Әнші Рашид Холиқовтың үшінші ұлы Темірдің «күйеу нөкер» рәсімінен көріністер тарады

·13.2K·Мәдениет
Әнші Рашид Холиқовтың үшінші ұлы Темірдің «күйеу нөкер» рәсімінен көріністер тарады

Әнші Рашид Холиқовтың шаңырағында той дуыны. Өнер иесінің үшінші ұлы Темір үйленіп жатыр.

2 қазан күні Темір мен Севараның некелерін заңды түрде қиғаны туралы хабарланған болатын. Ал кеше әлеуметтік желілерде жастардың той рәсімінен көріністер тарады.

Онда Темірдің достарымен бірге «күйеу нөкер» болып қалыңдықтың үйіне барғаны бейнеленген. Өзбек тойларында ежелден келе жатқан дәстүрлердің бірі — күйеу жігіттің шапан кию рәсімі де көрсетілді.

Таралған видеолардан «күйеу нөкер» рәсімінің көтеріңкі көңіл-күйде және әдемі өткені көрінеді. Алайда әзірге тойханадағы негізгі кешкі банкеттен видеолар әлеуметтік желілерде жарияланбады.

Әлеуметтік желі қолданушылары жас жұбайларға өздерінің шынайы тілектерін білдіріп, бақыт пен отбасылық татулық тілеуде.

Әнші Рашид ХолиқовТемір ХолиқовТой рәсіміКүйеу нөкерӨзбекстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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