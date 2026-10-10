Рекха 72 жаста: Амитабх Баччанмен махаббат хикаясы және қайғылы тағдыр
Болливудтың танымал актрисасы Рекха өзінің актерлік шеберлігі мен тартымды келбетінен бөлек, жұмбақ жеке өмірімен де көпшіліктің назарын аударды. Амитабх Баччанмен байланысты махаббат хикаясы, әкесінің бала кезінде тастап кетуі және миллионер жұбайының қайғылы қазасы актриса өміріндегі ең көп талқыланған парақтар болып табылады. Соған қарамастан, ол өнерде өз орнын сақтап қала алды.
Балалық шақтан Болливуд жұлдызына дейін
Рекханың шын есімі Бханурекха Ганешан, ол 1954 жылы 10 қазанда Үндістанның Мадрас қаласында, қазіргі Ченнайда дүниеге келген. Әкесі актер Джемини Ганешан, ал анасы телугу тіліндегі фильмдерге түскен актриса Пушпавалли болды. Ата-анасы ресми некеде болмағандықтан, Джемини Ганешан қызын ұзақ уақыт өз тегіне алмаған. Кейіннен отбасын тастап кеткен.
Бала кезінде стюардесса болуды армандаған Рекха анасының өтінішімен 12 жасында кино әлеміне қадам басты. Оның актерлік қабілеті продюсерлердің назарын тез аударды. 14 жасында кино мансабына байыпты көңіл бөлу үшін мектепті тастады.
Алғашқы рөлдерінде актриса сыртқы келбеті мен салмағы үшін сынға ұшырады. Алайда бұл оны тоқтатпады: Рекха йогамен айналыса бастады және өзімен жұмыс істеуді жалғастырды. 1969 жылға қарай хинди тілін үйреніп, Болливудтағы сұранысқа ие актрисалардың біріне айналды.
Оның жастық шағы оңай өткен жоқ. Құрдастары оқып, демалып жатқан кезде Рекха кастингтерге қатысып, фильмдерге түсетін. Ол түсірілім кезіндегі ауыр жағдайлар, жағымсыз тамақтар және көптеген киім-кешек пен әшекейлерден туындаған аллергиядан да зардап шекті.
Актрисаға атақ әкелген фильмдер
Рекха әртүрлі жанрдағы көптеген фильмдерге түскен. 1981 жылы жарық көрген «Ұры» (Silsila) фильмінде ол отбасын бұзған әйел — Тара бейнесін сомдады. 1988 жылы режиссер Ракеш Рошанның «Кек оты» фильмінде Арти рөлін ойнады. Кейбір көріністерде гримсіз түсуге келіскен актрисаның бұл картинасы австралиялық «Эдемге оралу» сериалының желісімен түсірілгені айтылады.
«Махаббат тұзағы» фильмінде Рекха Митхун Чакраборти, Мандакини, Амрит Пал және Джитендра сияқты жұлдыздармен бірге түсті. «Ойын ішіндегі ойын» фильмі де оның танымал жұмыстарының біріне айналды. Қызығы, ондағы рөл алдымен Димпл Кападияға ұсынылған, бірақ ол бас тартқан.
2003 жылы Рекха «Біз жалғыз емеспіз» фантастикалық фильмінде Сония Мехра бейнесін сомдады. 2006 жылы адамның өзіндік ерекшелігі мен ерік-жігері туралы «Биші» драмасына қатысты.
Бұл фильмнен кейін актриса біраз уақыт экрандарда көрінбеді. 2010 жылы Хема Малини және Риши Капурмен бірге «Шекарасыз махаббат» фильміне түсті, алайда картина прокатта сәттілікке жете алмады. Сол жылы Рекха «Падма Шри» сыйлығымен марапатталды. 2012 жылы Үндістан парламентінің жоғарғы палатасы — Раджья Сабханың мүшесі болып тағайындалып, онда алты жыл қызмет етті.
Кейінгі жылдары актриса кино әлеміне оралуға тырысты. Ол «Тәуелділік» фильмі үшін келісімшартқа қол қойғанымен, белгісіз себептермен түсірілім алаңын тастап кетті. 2014 жылы «Суперәже», 2015 жылы «Шамитабх» фильмдерінде көрінді. «Шамитабх» фильмінде өзін сомдады. 2018 жылы «MLA» комедиясында екінші дәрежелі рөлді ойнады.
Амитабх Баччанмен махаббат хикаясы
Рекханың жеке өмірі туралы талқылаулар жастық шағынан басталды. Ол алдымен продюсер Мехбуб Ханның асырап алған ұлы Саджид Ханмен қарым-қатынаста болған. Саджид Батыс фильмдеріне түсіп, жасөспірімдер арасында танымал болған еді. Алайда олардың тығыз жұмыс кестесі қарым-қатынастарының ұзаққа созылуына кедергі келтірді.
Кейіннен Рекха Митхун Чакрабортиге қатысты да сезімі болғанын мойындады. Сол кезде актер Йогита Балиге үйленген болатын.
Алайда актрисаның есімі ең көп Амитабх Баччанмен болған қарым-қатынасы арқылы аталады. 1970-жылдардың соңында олардың арасында махаббат хикаясы бар деген қауесет кең тарады. Амитабх сол кезде Джая Бхадуримен отбасын құрған еді. Баспасөзде Рекха мен Амитабхтың бірге жүрген суреттері де пайда болып тұрды.
Олардың қарым-қатынасы бүкіл Үндістанда қызу талқыланды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Амитабх түсірілім кезінде ауыр жарақат алып, алты күн комада жатқаннан кейін Рекхамен байланысын үзіп, отбасына оралған.
Миллионер күйеуінің қайғылы қазасы
1990 жылы Рекха кәсіпкер Мукеш Агарвалға тұрмысқа шықты. Айтылуынша, үйлену тойына дейін де ер адамда өз-өзіне қол жұмсауға бейімділік байқалған. Рекха оған көмектесуге үміттенген.
Актриса АҚШ-та жұмыс істеп жүрген уақытта Мукеш бірнеше рет өз-өзіне қол жұмсауға талпынып, соңғы әрекеті оның өлімімен аяқталды. Ол қалдырған хатта «Ешкімді кінәлама» деп жазылғаны хабарланды.
Қайғылы оқиғадан кейін Рекха баспасөздің қатаң сынына ұшырады. Кейбір журналистер оны «қара жесір» деп атады. Кейіннен актрисаның «Ойын ішіндегі ойын» фильміндегі әріптесі Акшай Кумармен жақын қарым-қатынаста болғаны туралы да қауесет тарады. Акшайдың сүйіктісі Равина Тандон Рекхадан олардың қарым-қатынасына араласпауды сұрағаны туралы хабарлар пайда болды. Содан кейін актрисаның жеке өмірі төңірегіндегі шу сәл басылды.
Рекханың бүгінгі өмірі
Рекха қазір Мумбайда тұрады. Мәліметтерге сәйкес, оның жиені Навид және көп жылдық көмекшісі, жақын құрбысына айналған хатшысы Фарзана да оған жақын адамдар болып саналады. Актрисаның бассейні мен бағы бар үлкен саяжайы бар.
Ол қоршаған ортаны қорғауға да қызығушылық танытады: бақшасын күтеді және экологиялық акцияларға қатысады. 2023 жылы Vogue Arabia журналының мұқабасына түсіп, өзінің ерекше стилін тағы бір рет көрсетті.
Рекха туралы қызықты мәліметтер
Рекха мен Бисваджит Чаттерджи түскен «Anjana Safar» фильміндегі сүйісу көрінісі цензураға байланысты мәселелер тудырды. Бұл жағдай картинаның прокатқа шығуын кешіктірді. Көрініс бейнеленген сурет «Life» журналының Азия басылымында да жарияланды. Кейін Рекха фильмге алдау жолымен тартылғаны туралы көпшілік алдында мәлімдеме жасауға мәжбүр болды.
Актриса жануарларды жақсы көреді. Бір кездері оның үйінде Писти есімді күшік өмір сүріп, Рекханың еркесіне айналған.
Сондай-ақ, ол қоғамдық өмірде өз орны бар әйелдерді құрметтейді. Оның назарын аударған тұлғалар арасында Үндістанның бұрынғы премьер-министрі Индира Ганди және америкалық тележүргізуші Опра Уинфри бар.
Зергерлік бұйымдардан Рекха негізінен білезіктерді ұнатады. Оның гардеробында алтын жиектермен және кестелермен безендірілген шифон сарилер де ерекше орын алады.
Рекханың өмірі даңқ, шығармашылық табыстар және ауыр жеке сынақтармен өтті. Соған қарамастан, ол Болливудтың ең есте қаларлық жұлдыздарының бірі болып қала береді. Оның фильмдері, өзіндік стилі және жұмбақ өмірі бүгін де жанкүйерлердің қызығушылығын тудырады.
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