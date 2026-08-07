Той күні зиратқа барған келін мен күйеу жігіт көпшілікті толқытты
Өзбекстанда той күні болған әсерлі оқиға бейнеленген видео әлеуметтік желілерде кең тарап, мыңдаған қолданушының назарын аударды. Онда келін мен күйеу жігіт тойға аттанар алдында күйеу жігіттің марқұм әкесінің қабіріне зиярат еткені көрсетілген.
Видеода күйеу жігіт әкесінің қабіріне гүл қойып, оның рухына құрмет көрсетеді. Ал келін қабірдің алдында иіліп сәлем береді. Содан кейін олар бірге дұға жасап, марқұмды еске алады.
Бұл көріністер әлеуметтік желілерде жылы пікірлер туғызды. Көптеген қолданушы мұны ата-анаға деген шексіз құрметтің, адалдықтың және перзенттік парыздың жарқын үлгісі деп бағалауда. Пікірлерде «әке бұл дүниеде болмаса да, оның батасы мен рухы перзентінің өмірінде әрдайым маңызды орын алады» деген ойлар да көп айтылуда.
Ақпарат ретінде айта кетсек, мұндай дәстүр тек Өзбекстанға ғана тән емес. Бұған дейін АҚШ пен Нигерияда да келіндер мен күйеу жігіттердің үйлену күні марқұм ата-аналарының қабіріне барып, олардың рухына құрмет көрсеткені бейнеленген видеолар әлеуметтік желілерде кең талқыланған болатын.
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