Электр бағанына өрмелеген алып жылан ток соғуынан өлді
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Орталық орман аумағында көгершін аулауға тырысқан алып боа жыланы электр тогының соғуынан өлді. Оқиға маңайдағы тұрғындардың көз алдында болған.
Белгілі болғандай, жылан көгершіндерге жақындау үшін кабельдер тартылған электр бағанына өрмелеген. Ол электр беру желілері бойымен қозғалып келе жатып, ток өтетін бөлікке тиіп кеткен. Қатты электр соққысынан кейін боа бағанда жансыз қалған.
Күтпеген көріністі көрген жергілікті тұрғындар таңғалды. Оқиға бейнеленген кадрлар әлеуметтік желілерде де таралғаны айтылуда.
Бұл оқиға жабайы жануарлар елді мекендер мен электр желілеріне жақындағанда қандай қауіпке тап болатынын көрсетті.
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