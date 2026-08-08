Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер

·29.6K·Мәдениет
Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер

Өзбекстанда «Ошин» сериалы 2000 жылдардан бастап көптеген көрермен арасында танымал болды. Әсіресе өмірдің ең ауыр сынақтарында да берілмейтін, отбасына адал әрі сабырлы Ошин бейнесі өзбек әйелдеріне жақын тұлға ретінде қабылданды.

Ошиннің орта жастағы кезеңін Юко Танака сомдады. Актриса экранда ана мейірімін, сабыр мен жауапкершілікті нанымды көрсете білді. Оның жеке өмірінде баласының болмауы бұл рөл төңірегіндегі қызықты пікірталастарға себеп болды.

Юко Танака 1955 жылы Осакада дүниеге келіп, Мэйдзи университетінде білім алған. Оның актерлік мансабы 1970 жылдардың соңында басталды. 1979 жылы NHK телеарнасындағы «Опа Ма» драмасына қатысып, екі жылдан кейін «Эйдзэнайка» тарихи фильмінде рөл сомдады.

Бұл жұмыстар Танаканың кино әлемінде танылуына жол ашты. Актриса Жапония кино академиясының да жоғары бағасына ие болып, бірнеше марапатқа лайық деп танылды.

Ал 1983 жылы оның шығармашылығындағы ең танымал жобалардың бірі пайда болды. NHK телеарнасы «Ошин» сериалын эфирге шығарды. Сериал Жапонияда өте үлкен аудитория жинап, кейін 68 елде көрсетілді.

«Ошиннің» орташа жылдық рейтингі 52,6 пайыз болды, ал кейбір бөлімдерде көрермен үлесі 62,9 пайызға жетті.

Сериал оқиғасы 1900 жылы дүниеге келген кедей шаруа қызы Ошиннің төңірегінде өрбиді. Ол бала кезінен ауыр еңбек, жоқшылық және түрлі қысымдарды бастан өткереді, бірақ өмірден өз орнын табу үшін талпынуын тоқтатпайды. Ошиннің балалық шағын Аяко Кобаяси, ал кейінгі жастағы кейіпкерін Юко Танака сомдады.

ӨзбекстанЮко ТанакаОсинОсакаNHK
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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