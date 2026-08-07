91 мыңнан астам үйрекше Чикаго өзеніне тасталды
АҚШ-тың Чикаго қаласында жыл сайын өтетін дәстүрлі Чикаго үйрекшелер жарысы бұл жолы да мыңдаған көрерменді бір жерге жинады. Іс-шара аясында 91 мыңнан астам сары резеңке үйрекше Чикаго өзеніне тасталып, ағыс бойымен мәреге қарай «жарысты».
Бұл жарыс ойын-сауық шарасы болумен қатар, қайырымдылық мақсатына да қызмет етеді. Ұйымдастырушылар жиналған қаражатты Иллинойс арнайы Олимпиадасының қызметін қолдауға бағыттайды.
Атап айтқанда, түскен қаражат ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі спортшылар үшін жарыстар ұйымдастыруға, спорттық жабдықтар мен киім-кешек сатып алуға, сондай-ақ олардың жаттығулары мен басқа да қажеттіліктерін қаржыландыруға жұмсалады. Осылайша, қызықты жарыс мыңдаған адамды игі мақсат жолында біріктіретін дәстүрлі шаралардың бірі ретінде танылды.
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