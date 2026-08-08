2,71 метрлік шаш: бойынан да ұзын шашымен танылған әйел тағы да назарда
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Әлемдегі ең ұзын шашты әйелдердің бірі 2 метр 71 сантиметрлік шашымен әлеуметтік желіде тағы да назарға ілікті. Өлшеу нәтижелері оның шашы жерге таяу жететінін көрсетті.
Әйелдің шашы белінен әлдеқайда төмен түседі, тіпті бойынан да ұзын. Мұндай нәтижеге жету үшін шашты жылдар бойы тұрақты күтіп, қорғап және өсіру қажет болған.
Әлеуметтік желіде тараған суреттер мен видеолар қолданушылар арасында үлкен қызығушылық тудырды. Әсіресе шаш ұзындығының әйел бойынан асып кеткені көпшіліктің назарын аударды.
2 метр 71 сантиметрлік шашты жуу, кептіру және күнделікті өмірде алып жүру оңай емес. Соған қарамастан, әйел шашын қысқартуды жоспарламайды және оны өсіруді жалғастырып жатыр.
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