Балалар өміріне қауіп төндірген түнгі жарыс: сұмдық ЖКО егжей-тегжейі
Жолдардағы салғырттық, жылдамдықты асыру және ең өкініштісі, кәмелетке толмаған және тиісті құжаттары жоқ тұлғаларға рөлді сеніп тапсырудан туындайтын трагедиялар қоғамымыздың ең ауыр мәселесі болып қалуда. Сұрқандария облысының Ұзын ауданында болған сұмдық жол-көлік оқиғасы екі адамның өмірін мезгілсіз қиды.
Жылдамдық көлеңкесіндегі трагедия: «Кімозарға» жарысы немен аяқталды?
Сұмдық оқиға ағымдағы жылдың 28 мамырында түнгі сағат 23:50 шамасында Ұзын ауданының «Шақар» махалласы аумағынан өтетін ішкі жолда болды. Ішкі істер министрлігі Қоғамдық қауіпсіздік департаменті Жол қозғалысы қауіпсіздігі қызметінің (ІІМ ЖҚҚҚ) ресми мәліметтеріне сәйкес, өзара таныс екі жігіт түнгі уақытта «Damas» және «Nexia» маркалы көліктермен «Кімозарға» жарысын ұйымдастырған.
Жылдамдықты шамадан тыс асырып, бір бағытта жарысу салдарынан басқару жоғалып, көліктер соқтығысып, апатқа ұшырады. Трагедия ауқымы төмендегідей:
«Damas» көлігінің рөлінде: 2009 жылы туған, әлі жүргізушілік жасқа толмаған және куәлігі жоқ 17 жастағы жасөспірім жігіт болған. Көлік салонында одан бөлек тағы 4 құрдасы болған. Салдарынан, аталған жасөспірім жүргізуші алған ауыр жарақаттарынан көз жұмды.
«Nexia» көлігінің рөлінде: Олардың танысы, 2006 жылы туған 20 жастағы жігіт болған. Оның да жүргізуші куәлігі болмаған. Бұл көліктегі жолаушылардың бірі де оқиға орнында қайтыс болды.
Зардап шеккендер: Көліктерде болған қалған барлық жолаушылар әртүрлі дәрежедегі ауыр дене жарақаттарымен шұғыл түрде ауруханаға жатқызылды.
Махалланың немқұрайлылығы және әкелердің өкініші
ЖҚҚҚ дайындаған ресми репортажда аянышты жағдай ашылды: 20 жастағы «Nexia» жүргізушісі бұрын заңды құжаттары болмаса да, махаллада үнемі көлік жүргізіп жүрген және бұдан айнала мен көршілер толық хабардар болған. Алайда ешкім бұл қауіпті жағдайды тоқтатуға тырыспаған.
Оқиғадан кейін ішкі істер органдары тарапынан махаллада кең жұртшылықтың қатысуымен қызу талқылау жиналысы өткізілді. Онда сөз алғандар болған оқиғадан есеңгіреген күйге түскендерін жасырмады.
Перзентінен айырылған әкенің ащы сөздері: «Перзент тәрбиесінде мүлдем аяушылық танытпау керек екен, тіпті ұрса да... Көлік кілті өз орнында, ашық қалдырылмағанда, бала бұған мініп көшеге шығып кете алмас еді», — деп өз қатесін ащы мойындады қаза болған жүргізушінің әкесі.
Жиналысқа қатысқан махалла ақсақалдары мен қариялары да өз пікірлерін білдіріп, перзентіне немқұрайлы қараған ата-аналарға қатысты заңды шараларды күшейтуді талап етті:
Махалла белсендісінің пікірі: «Екі-үштен ұл бала бәрінде бар, бірақ біз көлікті тиісті құжаты жоқ баламызға ешқашан бермейміз. Кімнің "құқығы" болса, сол жүргізсін! Сондықтан мұндай жағдайларда салғырт ата-аналардың қалтасына айыппұлды қатты салу керек, командир!»
Қоғамдық бақылау қайда болды?
Ресми уәкілетті органдар бұл трагедияның түпкі себебі ретінде бірнеше факторды атап өтті. Махалла-көйдің, үлкендердің айнала болып жатқан оқиғаларға немқұрайлылығы, қоғамдық бақылаудың әлсіздігі және ең өкініштісі, ата-аналардың өз перзенттерін түнгі уақытта қараусыз қалдыруы осындай сұмдық соңға әкелді.
Құрметті ата-аналар мен отандастар, перзенттеріңіздің өмірі мен болашағына немқұрайлы қарамаңыздар! Тиісті куәлігі мен тәжірибесі жоқ жастарға рөлді сеніп тапсыру — оларды өз қолыңызбен өлімге қию деген сөз.
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