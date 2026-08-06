Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)

·37.5K·Мәдениет
Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)

Болливудтың танымал актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы, белгілі кардиохирург доктор Шрирам Ненемен 1999 жылы шаңырақ көтерген. Бүгінде олардың екі ұлы бар, ал биыл отау құрғандарына 27 жыл толды.

Бір қызығы, ерлі-зайыптылар алғаш рет АҚШ-та танысқан. Ол кезде Шрирам Нене Мадхури Дикшиттің Үндістандағы ең танымал актрисалардың бірі екенін мүлде білмеген. Себебі медицина саласындағы жұмысына байланысты ол үнемі оқумен және қызметімен айналысып, үнді фильмдерін дерлік көрмеген. Тіпті сол уақытта өзі білетін жалғыз үнді актері Амитабх Баччан болған.

Кейін Мадхуримен жақын араласқан соң, Шрирам Нене актриса түскен фильмдердің бәрін бірінен соң бірін көріп шыққан. Қазір олардың екі ұлы білім алып, кәсіби қызметіне байланысты АҚШ-та тұрады. Шрирам Нене де Америкада ұзақ жылдар өмір сүрген. Алайда Мадхури Дикшит Болливудтағы қызметін жалғастыру үшін Үндістанға оралғанда, жұбайы да онымен бірге Үндістанда тұруды таңдаған.

Бүгінде Мадхури Дикшит пен Шрирам Нене Болливудтағы ең берік әрі көпшілік қызығатын жұптардың бірі саналады.

Қара сари киген әйел мен ақ костюм киген ер адам қатар тұр.
Мадхури ДикшитШрирам НенеҮндістанАҚШАмитабх Баччан
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!11.08, 05:28Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледіРайхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі08.08, 12:42Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректерӨзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер08.08, 06:10Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»08.08, 00:01Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылдыМайкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды07.08, 22:42Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарадыРайхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады07.08, 21:51
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!
«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады
«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады