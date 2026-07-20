Араб шейхының өзбекстандық әйелге жасаған сыйлығы желіде қызу талқылануда
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Желіде араб шейхының өзбекстандық әйелге көлік сыйлағаны туралы видео тарады. Онда «For my habibi» жазуымен безендірілген көліктің әйелге табысталып жатқаны көрсетілген.
Кадрлардан сыйлықтың әйел үшін күтпегені көрінеді. Ол көлікті көріп қуанады. Дәл осы жағдай видеоның тез таралуына себеп болды.
Әзірге роликтегі араб шейхының кім екені, әйелдің жеке басы және көліктің қандай жағдайға байланысты сыйға тартылғаны туралы ресми ақпарат жоқ.
Ал әлеуметтік желі қолданушылары видеоны белсенді түрде талқылап жатыр. Кейбірі оқиғаны шынайы сыйлық деп қабылдаса, басқалары оны жарнама немесе алдын ала ұйымдастырылған түсірілім болуы мүмкін деп болжайды.
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