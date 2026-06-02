Томас Тухель және Гарри Кейн: Англияның мақсаты — әлем чемпиондығы
Томас Тухель басқаратын Англия құрамасы алдағы Әлем чемпионатына дайындық мақсатында Флорида штатына жетті. Команда капитаны Гарри Кейн бапкердің идеяларын толық қолдап, «үш арыстанның» басты мақсаты — бас жүлдені иелену екенін атап өтті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Тухель таңдаған 26 футболшыдан тұратын құрам West Palm Beach қаласында ыстық климатқа бейімделу жаттығуларын бастады. Англия өздерінің алғашқы кездесуін 17 маусымда Хорватияға қарсы өткізеді. Сенбі күні Будапештте өткен Чемпиондар лигасының финалына қатысқан Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke және Eberechi Eze сияқты жұлдыздарға қосымша демалыс берілді.
Barcelona сапында жалда ойнап жүрген шабуылшы Marcus Rashford Майамиде командаластарына қосылды. Гарри Кейн алдыңғы екі Еуропа чемпионатының финалындағы жеңілістерден кейін, бұл жолы командалық бірліктің арқасында жеңіске жетуге сенімді. Оның айтуынша, ұлттық құрамада клубтық бәсекелестікті ысырып қойып, ортақ мақсат жолында бірігетін уақыт келді.
«Building The Dream» деректі фильмінде Томас Тухельдің ойыншылармен алғашқы кездесуі көрсетілген. Онда неміс маманы өз мақсатын ашық айтқан: «Біздің мұнда не үшін келгеніміз бәріне түсінікті. Біз әлем чемпионы атанып, жейдемізге екінші жұлдызды қосқымыз келеді. Бұл туралы ашық айту өте маңызды».
Тухель тек таланттың жеңіске жету үшін жеткіліксіз екенін, халықаралық турнирлерде командалық рух пен «бауырластық» сезімі шешуші рөл атқаратынын атап өтті. Оның ойынша, ширек финал мен финал арасындағы айырмашылық тактикада емес, ойыншылардың бір-бірі үшін алаңда бар күшін салуға дайындығында.
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