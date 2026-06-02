Steffen Freund: Angliya JCh-2026-da Germaniyadan góri joǵary múmkindikke ie
Tottenham jáne Borussia Dortmund klubtarynyń burynǵy jartylay qorǵaýshysy Steffen Freund 2026-jyly ótetin Álem chempionaty aldynda Angliya quramasynyń múmkindikterin joǵary baǵalady. Onyń pikirinshe, "úsh arystandar" quramnyń tereńdigi men sapasy boıynsha qazir Germaniyadan basym. Freund Angliya quramasynda tańdaý múmkindiginiń keńdigin negizgi artyqshylyq retinde kórsetti. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .
Germaniyalyq burynǵy fýtbolshy Thomas Tuchel-diń taǵaıyndalýy týraly aıta otyryp, bapkerdiń bir álsiz tusyna toqtaldy. Freundtyń sózinshe, Tuchel-diń oıynshylarmen jeke qarym-qatynas ornatýdaǵy máseleleri sheshýshi sátte komandaǵa zııan tıgizýi múmkin. Ol mysal retinde Bavariya klýbyny aıtyp, Vincent Kompany-nyń oıynshylarmen mýlqatta Tuchel-ge qaraǵanda jaqsyraq nátıje kórsetip jatqanyn atap ótti.
"Anglıyanyń Álem chempionatynda jeńiske jetý múmkindigi Germaniyanikinen anyq joǵary. Germaniyada áli de quram boıynsha daýlar júrip jatyr, al Angliyada Tuchel úshin 26 fýtbolshyny tańdap alý óte qıyn mindet bolady, óıtkeni nusqalar óte kóp", — dep túsindirdi Freund.
Sondaı-aq, ol Germaniya quramasynyń qazirgi jaǵdaıyna syn kózben qarady. Jamal Musiala jáne Florian Wirtz sııaqty talanttardyń bolýyna qaramastan, Julian Nagelsmann komandasy Braziliya nemese Fransiya sııaqty grandtarǵa qarsy oıyndarda tepe-teńdikti saqtaı almaýy múmkin ekenin aıtty. Freundtyń pikirinshe, uzaqqa sozylatyn týrnırde komandalyq birlik eń mańyzdy faktor bolmaq.
…