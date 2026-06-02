Steffen Freund: Angliya JCh-2026-da Germaniyadan góri joǵary múmkindikke ie

·38·Спорт
Steffen Freund: Angliya JCh-2026-da Germaniyadan góri joǵary múmkindikke ie

Tottenham jáne Borussia Dortmund klubtarynyń burynǵy jartylay qorǵaýshysy Steffen Freund 2026-jyly ótetin Álem chempionaty aldynda Angliya quramasynyń múmkindikterin joǵary baǵalady. Onyń pikirinshe, "úsh arystandar" quramnyń tereńdigi men sapasy boıynsha qazir Germaniyadan basym. Freund Angliya quramasynda tańdaý múmkindiginiń keńdigin negizgi artyqshylyq retinde kórsetti. Bul týraly Goal.com habarlaıdy .

Germaniyalyq burynǵy fýtbolshy Thomas Tuchel-diń taǵaıyndalýy týraly aıta otyryp, bapkerdiń bir álsiz tusyna toqtaldy. Freundtyń sózinshe, Tuchel-diń oıynshylarmen jeke qarym-qatynas ornatýdaǵy máseleleri sheshýshi sátte komandaǵa zııan tıgizýi múmkin. Ol mysal retinde Bavariya klýbyny aıtyp, Vincent Kompany-nyń oıynshylarmen mýlqatta Tuchel-ge qaraǵanda jaqsyraq nátıje kórsetip jatqanyn atap ótti.

"Anglıyanyń Álem chempionatynda jeńiske jetý múmkindigi Germaniyanikinen anyq joǵary. Germaniyada áli de quram boıynsha daýlar júrip jatyr, al Angliyada Tuchel úshin 26 fýtbolshyny tańdap alý óte qıyn mindet bolady, óıtkeni nusqalar óte kóp", — dep túsindirdi Freund.

Sondaı-aq, ol Germaniya quramasynyń qazirgi jaǵdaıyna syn kózben qarady. Jamal Musiala jáne Florian Wirtz sııaqty talanttardyń bolýyna qaramastan, Julian Nagelsmann komandasy Braziliya nemese Fransiya sııaqty grandtarǵa qarsy oıyndarda tepe-teńdikti saqtaı almaýy múmkin ekenin aıtty. Freundtyń pikirinshe, uzaqqa sozylatyn týrnırde komandalyq birlik eń mańyzdy faktor bolmaq.

AngliyaGermaniyaThomas TuchelÁlem ChempionatyFýtbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Гарри Кейн Лондондағы мадам Тюссо мұражайында өз мүсініне ие болдыБүгін, 11:55«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi