Тухель Англия құрамасының жиынына төрт жас талантты шақырды
Әлем чемпионатының ресми басталуы жақындаған сайын, қатысушы құрамалардың дайындық процесі ең қызған шағына еніп келеді. Осындай жауапты кезеңде Англия ұлттық құрамасының бас бапкері Томас Тухель болашақтың іргетасын қалау және негізгі құрамның жаттығуларына тың серпін беру мақсатында күтпеген, бірақ өте пайдалы қадам жасады. Тәжірибелі неміс маманы алдағы мундиаль қарсаңында елдің ең жарқын әрі үмітті төрт жас футболшысына арнайы шақырту жіберді.
Осы шешімге сәйкес, ағылшын футболының болашағы саналатын Алекс Скотт, Джошуа Кинг, Рио Нгумоа және Итан Нванери сияқты жас жұлдыздар ұлттық құраманың ӘЧ-2026 алдындағы қорытынды дайындық жаттығулары мен жиындарына толықтай тартылатын болды.
Болашақ жұлдыздар үшін бірегей мүмкіндік және ерекше шарт
Мұндағы ең қызықты жайт – бапкерлер штабының бұл жас таланттарға бір ерекше шарт қойғандығы. Аталған төрт футболшы Әлем чемпионатының ресми ойындарында алаңға шыға алмайды және турнир тізіміне енбейді.
Алайда олар «үш арыстанның» басты жұлдыздарымен бір сапта тұрып, жаттығу процесін жоғары деңгейде ұйымдастыруға жақыннан көмектеседі және бүкіл жиынды негізгі құрамамен бірге аяқтайды. Бұл жігіттер үшін әлемдік деңгейдегі жұлдыздардан тәжірибе алып, шеберлігін шыңдау таптырмас мектеп болатыны сөзсіз.
Англияның топтағы қарсыластары және өткенге шолу
Сонымен қатар, ағылшын жанкүйерлері алдағы жарыстағы командаларының өнерін үлкен толқыныспен күтуде. Жеребе нәтижесі бойынша Англия құрамасы Әлем чемпионатының топтық кезеңінде келесі кезеңге жолдама алу үшін өте мықты әрі ыңғайсыз қарсыластар – Хорватия, Гана және Панама құрамаларына қарсы сынға түседі.
Еске сала кетейік, Катар алаңдарында өткен соңғы әлем біріншілігінде ағылшындар ширек финалға дейін сәтті жеткен еді. Бірақ сол кезеңде олар кейіннен турнир финалисті атанған мықты Франция құрамасына есе жіберіп, жарысты ерте аяқтауға мәжбүр болған болатын.
Томас Тухель басқаратын, жас күштермен толыққан жаңарған Англия құрамасына алдағы мундиаль кездесулерінде әдемі ойын тілейміз. Жедел футбол жаңалықтары мен ӘЧ күнделігін Zamin беттерінен қадағалауды жалғастырыңыз!
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