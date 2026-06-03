Тухель ӘЧ-2026 үшін Гордонды Рашфордтан жоғары қоюы керек
Маркус Рашфорд «Манчестер Юнайтедтен» «Барселонаға» жалға ауысқаннан кейін, оның каталондықтар сапындағы алғашқы жаттығулары күлкілі сәттермен басталды. Жас жұлдыз Ламин Ямаль Рашфордтың испан тілінде сөйлеуге тырысқан сәтсіз әрекетінен кейін күлкісін тыя алмады. Алайда «Барселона» сапына қосылған тағы бір ағылшын Энтони Гордон баспасөз мәслихатында дерлік еркін испан тілімен барлығын таңғалдырды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Гордонның «Ньюкаслдан» «Камп Ноуға» ауысуы қымбат әрі күтпеген трансфер болды. «Бавариямен» бәсекеде жеңіске жеткен «Барселона» бұл трансферге 80 миллион еуро жұмсады. Бұл жағдай Англия құрамасының 2026 жылғы әлем чемпионаты қарсаңындағы сол қанат шабуылшысы таңдауын одан әрі қызықты етті. Енді Томас Тухель Жаңа Зеландия мен Коста-Рикаға қарсы ойындарда Гордон мен Рашфорд арасында таңдау жасауы керек болады.
Рашфорд әзірге фаворит сияқты көрінуі мүмкін. Оның ойыны көз тартады және ол 2022 жылғы әлем чемпионатындағы үш голды қоса алғанда, Англия үшін маңызды голдар соқты. Ол өз күнінде жоғары деңгейлі шабуылшы екенін дәлелдеді. Бірақ Гордон Тухель жүйесі үшін әлдеқайда қолайлы таңдау болуы мүмкін. Ол Рашфорд сияқты көп гол соқпауы немесе доппен өте нәзік қимылдамауы мүмкін, дегенмен оның жұмыс қабілеті мен тактикалық тәртібі Тухельдің стиліне толық сәйкес келеді.
Рашфордтың «Манчестер Юнайтедтегі» карьерасы Рубен Амориммен келіспеушіліктен кейін төмендей бастаған еді. Ол жаңа сын-қатерге дайын екенін білдіріп, «Барселона» сапына қосылды. Ханси Флик басшылығымен ол 14 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді және команданың Ла Лига чемпиондығына зор үлес қосты. Дегенмен, Англия құрамасының 60 жылдық жүлдесіз сериясын тоқтату жолында Гордонның командалық ойынға бейімделгіштігі Тухель үшін шешуші фактор болуы күтілуде.
…