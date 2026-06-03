Коул Палмер ӘЧ-ға шақырылмаған соң Ибицада демалып жатыр

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Коул Палмер ӘЧ-ға шақырылмаған соң Ибицада демалып жатыр

«Челси» жұлдызы Коул Палмер Англия құрамасының әлем чемпионатына арналған тізіміне енбеген соң, күтпеген жазғы демалысын Ибицада өткізуде. Томас Тухель жариялаған 26 адамдық құрамға ілінбеген шабуылшының O Beach Ibiza клубының иесі Уэйн Линекермен бірге демалып жатқаны белгілі болды. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

Құрамадағы серіктестері Флорида штатында турнирге дайындықты бастаған кезде, 24 жастағы футболшы Жерорта теңізі жағалауында күн сәулесінен ләззат алуда. Бұл Палмер үшін бөтен жер емес; ол өткен жылы «Манчестер Сити» сапында клубтар арасындағы әлем чемпионатына қатысқаннан кейін де дәл осы жерде демалған еді. Алайда бұл жолғы сапар мерекелік көңіл-күйде емес, құрамадан шеттетілуден туындаған көңілсіздікті жеңу мақсатында жүзеге асты.

Томас Тухельдің Палмерді үйде қалдыру шешімі Англияда үлкен талқылауларға себеп болды. «Стэмфорд Бридждегі» дебюттік маусымында жарқыраған бұрынғы «Манчестер Сити» ойыншысы аяқталған маусымда тұрақты ойын көрсете алмады. Шағын жарақаттар мен спорттық бабының төмендеуі оның АҚШ-қа баратын ұшақтан орын алуына кедергі келтірді.

2024-25 жылғы маусымда Палмер Англия Премьер-лигасында 15 гол соғуға қол жеткізді. Бұл көрсеткіш Энцо Мареска басқарған өткен маусыммен салыстырғанда беске аз. Дәл осы нәтижеліліктің төмендеуі Тухельдің басқа нұсқаларды таңдауына себеп болған сияқты.

Қазіргі уақытта Англия құрамасы Майами ыстығында жаттығуларын жалғастыруда. Олар сенбі күні Жаңа Зеландияға қарсы жолдастық кездесу өткізеді, содан кейін Коста-Рикамен күш сынасып, Канзас-Ситидегі базаға аттанады. Палмер болса «Манчестерден» ауысқалы бері алғаш рет ұзақ мерзімді үзіліске шықты.

Коул ПалмерЧелсиАнглияӘлем ЧемпионатыТомас Тухель
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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