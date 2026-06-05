Джуд Беллингем Англия құрамасында қосалқы құрамда қалуы мүмкін

·62·Спорт
Джуд Беллингем Англия құрамасында қосалқы құрамда қалуы мүмкін

«Тағы кім жасай алады?!» — Джуд Беллингем Еуро-2024 турнирінің 1/8 финалында Словакия қақпасына 95-минутта акробатикалық стильде гол соққаннан кейін дәл осы сөздерді айқайлаған еді. Сол кезге дейін «Үш арыстан» өте нашар ойын көрсетіп тұрған болатын, бірақ Беллингемнің қаһармандығы команданы турнирде алып қалды. Бұл «Реал Мадрид» сапында қатарынан жеңіс голдарын соғып, маусым қаһарманына айналған футболшы үшін кезекті шың болды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Беллингемнің карьерасы қарқынды өсумен басталды: 19 жасында 2022 жылғы Әлем чемпионатында жарқырады, «Боруссия Дортмунд» командасын Бундеслига чемпиондығының табалдырығына дейін жеткізді және «Реал Мадридтегі» дебюттік маусымында «Алтын допқа» лайық ойын көрсетті. Ол Ла Лига аясындағы алғашқы екі Эль-Класикода да соңғы минуттарда жеңіс голын соғып, жанкүйерлердің ықыласына бөленген еді.

Алайда, соңғы уақытта жартылай қорғаушының ойынында төмендеу байқалуда. Жарақаттар, әсіресе өткен жазда хирургиялық отаны талап еткен иықтағы мәселе оның формасына теріс әсер етті. «Реал Мадрид» командасының жалғыз дағдарысы да Беллингемнің беделіне соққы болды. Қазір ол 2026 жылғы Әлем чемпионатының басты жүзі ретінде қарастырылғанымен, Томас Тухельдің қол астындағы командадағы орны кепілдендірілмеген.

Қазіргі уақытта Беллингемнің 17 маусымда Хорватияға қарсы болатын ашылу ойынында негізгі құрамға кірмеу ықтималдығы шындыққа жақындап келеді. Ол «Бирмингем Сити» академиясынан бері үлкен болашақ уәде етіп, «Реал Мадрид» пен «Ливерпуль» сияқты алып клубтар таласқан жұлдыз болғанымен, Томас Тухель командасындағы бәсеке оның қосалқы құрамда қалуына себеп болуы мүмкін.

Джуд БеллингемРеал МадридАнглияТомас ТухельФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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