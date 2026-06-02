Kanada bosh murabbiyi O‘zbekistonni oson taslim bo‘lmaydigan jamoa dedi
Kanada milliy terma jamoasi O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida g‘alaba qozonganidan so‘ng jamoa bosh murabbiyi Jessi Marsh o‘yin haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Amerikalik mutaxassis shogirdlarining harakatlaridan mamnun ekanini bildirish bilan birga, O‘zbekiston terma jamoasining himoyadagi ishonchli o‘yini va kurashuvchanligini ham alohida e’tirof etdi.
Marshning ta’kidlashicha, uchrashuv umumiy jihatdan Kanada uchun foydali va mazmunli o‘tgan. U jamoasida bir qator yaxshi individual chiqishlar bo‘lganini, futbolchilar maydonda o‘z vazifalarini bajarishga harakat qilganini va natija unga ma’qul kelganini aytdi.
“Menimcha, bu yaxshi o‘yin bo‘ldi. Jamoamizda ko‘plab yaxshi o‘yinlar va yaxshi individual chiqishlar bo‘ldi. O‘yindan keyin ham shu haqda gaplashdik: agar ayrim kichik kamchiliklarni bartaraf eta olsak, o‘yinni yanada ko‘proq nazorat qilishimiz mumkin bo‘ladi”, — dedi Marsh.
Kanada murabbiyi jamoasi g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, o‘yinda hali tuzatilishi kerak bo‘lgan jihatlar borligini yashirmadi. Uning fikricha, mayda xatolar ustida ishlansa, Kanada keyingi bahslarda to‘pni yanada yaxshiroq nazorat qilishi, o‘yin sur’atini o‘z xohishiga ko‘ra boshqarishi va raqibga kamroq imkoniyat berishi mumkin.
Shu bilan birga, Marsh O‘zbekiston terma jamoasi haqida iliq fikr bildirdi. Uning aytishicha, “oq bo‘rilar” hech narsani osonlikcha bermaydigan, himoyada ishonchli harakat qiladigan va raqibni qiyin vaziyatga sola oladigan jamoa hisoblanadi.
“Ammo O‘zbekiston hech narsani osonlikcha bermaydigan jamoa. Ular himoyada juda ishonchli harakat qilishadi. Biz ikki gol urdik, hatto yana ham ko‘proq kiritishimiz mumkin edi. Qarshi hujumlarda juda xavfli ko‘rindik va ko‘p futbolchilar yaxshi o‘yin namoyish qildi”, — deya ta’kidladi u.
Bu baho O‘zbekiston terma jamoasi uchun muhim. Natija ijobiy bo‘lmagan bo‘lsa-da, raqib murabbiyining jamoamizni hurmat bilan tilga olishi va himoyadagi tartibni alohida qayd etishi vakillarimizda salohiyat borligini ko‘rsatadi. Jahon chempionati oldidan bunday o‘yinlarda aynan shu jihatlar — himoya intizomi, qarshi hujumlar va intensivlik — katta ahamiyat kasb etadi.
Marsh o‘z futbolchilarining holati haqida ham gapirdi. Uning aytishicha, Kanada terma jamoasi a’zolari deyarli to‘liq tayyorgarlik darajasiga yaqinlashmoqda. Futbolchilar o‘zini yaxshi his qilmoqda, o‘yin sur’ati oshib bormoqda va bu murabbiyni xursand qilmoqda.
“Futbolchilarning deyarli 100 foiz tayyor holatga yaqinlashayotganini, o‘zini yaxshi his qilayotganini va o‘yin sur’atini oshirayotganini ko‘rish yoqimli. Men natijadan mamnunman. Bu biz uchun yaxshi birinchi o‘yin bo‘ldi”, — dedi u.
Kanada uchun bu bahs Jahon chempionatiga tayyorgarlik yo‘lida muhim sinov bo‘ldi. Marsh shogirdlari natijaga erishdi, ammo murabbiy hali oldinda katta ishlar borligini yaxshi tushunadi. Uning fikricha, bu o‘yindan to‘g‘ri saboq chiqarish va keyingi uchrashuvda yanada kuchliroq ko‘rinish zarur.
“Endi bu bahsdan saboq chiqarishimiz va keyingi o‘yinda yanada kuchliroq bo‘lishimiz kerak. Ayniqsa, bugungi kabi og‘ir sharoitlarda, ko‘p qoidabuzarliklar va jarohatdan qaytayotgan futbolchilar ishtirok etayotgan paytda”, — dedi mutaxassis.
Marsh uchrashuv o‘tkazilgan maydon sifati haqida ham ijobiy fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, maydon futbolchilarga qattiq kurashish, sirpanish, to‘p uchun faol bellashish va sifatli o‘yin ko‘rsatish imkonini bergan.
“Maydon aslida yaxshi holatda edi. Unda sirpanish, kurashish va to‘p uchun qattiq bellashish mumkin edi. Menimcha, maydon yaxshi o‘ynash imkonini berdi”, — dedi u.
Kanada murabbiyi uchun eng muhim jihatlardan biri jamoaning konsentratsiyasi bo‘lgan. U bunday o‘yinlarda futbolchilar ba’zan jarohatdan ehtiyot bo‘lib, intensivlikni pasaytirib yuborishi mumkinligini aytdi. Ammo bu safar Kanada futbolchilari diqqatni yo‘qotmagan va o‘yinga to‘liq kirishgan.
“Eng muhimi, jamoamizning konsentratsiyasi yuqori darajada bo‘ldi. Ba’zan bunday o‘yinlarda futbolchilar jarohat olishdan qo‘rqib, intensivlikni pasaytirib qo‘yishadi. Biz esa ularga qanday vaziyat bo‘lishidan qat’i nazar diqqatni yo‘qotmaslik kerakligini qayta-qayta ta’kidladik”, — dedi Marsh.
Uning fikricha, jamoa har bir kundan unumli foydalanishi, rivojlanishda davom etishi va asosiy maqsadlardan chalg‘imasligi kerak. Murabbiy futbolchilarning ruhiy holatini juda yuqori baholadi va aynan shu kayfiyat g‘alabaga yordam berganini ta’kidladi.
“Biz har bir kundan unumli foydalanishimiz, oldinga intilishimiz va maqsadlarimizdan ko‘z uzmasligimiz kerak. Jamoa o‘sishda va rivojlanishda davom etishi lozim. Bugun futbolchilarning ruhiyati tom ma’noda ideal darajada edi. Bu esa yaxshi o‘yin va yaxshi g‘alabaga yordam berdi”, — dedi u.
Marsh jarohat olgan Moyesning holati haqida ham ma’lumot berdi. Uning aytishicha, futbolchi jiddiy jarohat olmagan. Hujum tashkil etilayotgan vaziyatda u Derek bilan to‘qnashib ketgan va zarba olgan, ammo hozirgi holati xavotirli emas.
“Yo‘q, jiddiy muammo yo‘q. Hujumga chiqilgan vaziyatda u Derek bilan to‘qnashib ketdi va zarba oldi. U yaxshi holatda. Ilgari ham shunga o‘xshash holatlar bo‘lgan — zarba oladi, lekin tez tiklanadi. U yaxshi 30 daqiqa o‘ynadi. U tiklanib oladi va keyin Irlandiyaga qarshi o‘yinga tayyorlaymiz”, — dedi murabbiy.
Kanada ustozi jarohatdan keyin maydonga qaytgan futbolchilar haqida ham iliq fikr bildirdi. Ularning bu darajaga qaytishi uchun katta mehnat qilganini, o‘zlariga imkoniyat yarata olganini alohida qayd etdi.
Marshning aytishicha, ayrim futbolchilar hali to‘liq tiklanmagan bo‘lsa-da, ular maydonda o‘zini yaxshi his qilgan. U hatto chap oyoq bilan zarba berish mashqlari hali to‘liq hajmda bajarilmayotganini, mushak tiklanishi uchun vaqt berilayotganini aytdi. Shunga qaramay, futbolchi darvozabon bilan yakkama-yakka chiqqan vaziyatda chap oyog‘i bilan aniq zarba berib, gol urgani murabbiyni xursand qilgan.
“Menimcha, bu unga 100 foiz tayyor holatga juda yaqinlashganini va Jahon chempionatiga tayyor ekanini his qilishga yordam beradi”, — dedi Marsh.
Jonatan Osorioning boshqa pozitsiyada o‘ynagani haqida so‘ralganda, murabbiy futbolchini juda aqlli ijrochi sifatida ta’rifladi. Uning aytishicha, Osorio so‘nggi ikki yilda o‘yin intensivligini sezilarli darajada oshirgan va hozir juda yaxshi holatda.
“Oso haqida gap ketganda, biz uning juda aqlli futbolchi ekanini yaxshi bilamiz. Men kelganimdan buyon ikki yil ichida u o‘yin intensivligini sezilarli darajada oshirdi. Hozir u juda yaxshi holatda. Mashg‘ulotlarda ham juda yaxshi ishlayapti. Turli pozitsiyalarda harakat qila olishi uning katta ustunligi hisoblanadi”, — dedi Marsh.
Murabbiy bugungi o‘yin sharoitini hisobga olganda, Osorioni aynan shu pozitsiyada ishlatish to‘g‘ri qaror bo‘lganini ta’kidladi. Shuningdek, u Jeyden Nelson va boshqa bir qator futbolchilarning o‘yinidan ham mamnun ekanini bildirdi.
Suhbat yakunida Marsh yomg‘irli va noqulay ob-havoga qaramay, stadionga kelgan muxlislarga minnatdorlik bildirdi. U hazil aralash Edmonton aholisi yomon ob-havoni yaxshi ob-havodan ham ko‘proq yaxshi ko‘radi, degan fikrni aytdi.
“Muxlislar ajoyib bo‘lishdi. Hamma erta keldi. Terma jamoaga bo‘lgan qo‘llab-quvvatlash juda yaxshi darajada. Biz oldinga qarab harakat qilar ekanmiz, bu qiziqish yanada ortadi. Keyingi bir necha hafta davomida muxlislar yanada ruhlanishi uchun maydonda qiziqarli futbol ko‘rsata olganimizdan xursandman”, — dedi Kanada terma jamoasi bosh murabbiyi.
Kanada uchun O‘zbekistonga qarshi g‘alaba Jahon chempionati oldidan yaxshi signal bo‘ldi. Marsh jamoasi natijaga erishdi, bir qator futbolchilar o‘zini ko‘rsatdi va muxlislarga yoqimli o‘yin taqdim etdi. O‘zbekiston esa mag‘lubiyatga qaramay, raqib murabbiyi tomonidan kurashuvchan, himoyada ishonchli va oson taslim bo‘lmaydigan jamoa sifatida e’tirof etildi.
Bunday bahslar mundial oldidan har ikki jamoa uchun ham muhim saboq beradi. Kanada o‘z kuchini yana bir bor sinab ko‘rdi, O‘zbekiston esa xalqaro tempdagi o‘yinlarda qaysi jihatlar ustida ko‘proq ishlash kerakligini ko‘rdi. Katta sahnagacha vaqt kam, demak har bir xulosa oltinga teng.
…