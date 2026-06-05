Томас Тухель Джуд Беллингем мен Гарри Кейнді қосалқы құрамда қалдыруы мүмкін

·84·Спорт
Томас Тухель Джуд Беллингем мен Гарри Кейнді қосалқы құрамда қалдыруы мүмкін

Англия құрамасының бұрынғы жартылай қорғаушысы Никки Батт Джуд Беллингемді ескертіп, жаңа бас бапкер Томас Тухельдің алдағы Әлем чемпионатында футболшылардың беделіне қарамайтынын атап өтті. Баттың пікірінше, «Астон Вилланың» жұлдызы Морган Роджерс өзгеше ойын стилімен Беллингем және Гарри Кейн сияқты супержұлдыздарды артта қалдыруы мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабар таратады.

Бұрынғы футболшы 2026 жылғы әлем біріншілігінде Томас Тухельдің нашар спорттық формадағы жұлдыздарды құрамнан шығаруда іркілмейтінін мәлімдеді. Егер «Реал Мадридтің» жартылай қорғаушысы турнир басында өз ойынын таба алмаса, Морган Роджерстің негізгі құрамда оның орнын басуы күтілуде. Беллингем бұл жарысқа жарақаттарға байланысты қиын маусымнан кейін келіп отыр.

Морган Роджерс «Астон Вилла» сапында керемет маусым өткізіп, команданың Еуропа лигасында жеңіске жетуіне және Англия Премьер-лигасында төртінші орын алуына үлкен үлес қосты. 23 жастағы футболшы барлық турнирлерде 13 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді. Оның құрамадағы беделі де артып келеді және ол Тухель командасының басты жаңалығына айналуы мүмкін.

Никки Батт Paddy Power басылымына берген сұхбатында Роджерстің тактикалық артықшылықтарын ерекше атап өтті. Оның сөзінше, Гарри Кейн, Деклан Райс, Букайо Сака және Джуд Беллингем басты жұлдыздар болғанымен, турнирдің ең жарқын ойыншысына айналу ықтималдығы жоғары дәл Роджерс. Әсіресе, қарсыластар қорғаныста тығыз ойнаған кезде, оның айып алаңы сыртынан соғатын соққылары пайдалы болуы мүмкін.

Томас ТухельДжуд БеллингемРеал МадридАнглияӘлем Чемпионаты
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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