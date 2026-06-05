Томас Тухель 2026 жылғы ӘЧ-ға Гарри Кейн бойынша арнайы жоспар дайындады

·193·Спорт
Томас Тухель 2026 жылғы ӘЧ-ға Гарри Кейн бойынша арнайы жоспар дайындады

Англия құрамасының капитаны Гарри Кейн «үш арыстан» үшін «Бавария» үшін қаншалықты маңызды болса, соншалықты құнды. Дегенмен, алдағы Әлем чемпионатында ол күтілгеннен аз ойын уақытын алуы мүмкін. Sky Sports басылымының хабарлауынша, АҚШ, Мексика және Канадада өтетін топтық кезең ойындарындағы аномалды ыстыққа байланысты Томас Тухель Кейнге демалыс беруді жоспарлап отыр. Бұл туралы хабар таратады.

Неміс маманының қорытынды заявкаға үш таза орталық шабуылшыны енгізгені көптеген сарапшыларды таң қалдырды. Sky Sports тілшісі Роб Дорсеттің атап өтуінше, Тухель іріктеу кезеңінде ешқашан мұндай жолмен жүрмеген еді. Қазіргі уақытта команда Майамидегі жиын аясында Жаңа Зеландияға қарсы жолдастық кездесуге дайындалуда.

Кейнге балама ретінде «Астон Вилла» құрамында Еуропа лигасының жеңімпазы атанған Олли Уоткинс және «Әл-Ахли» шабуылшысы Айван Тоуни таңдалды. Жоспар бойынша, Гарри Кейн Хорватияға қарсы ойынды негізгі құрамда бастайды, бірақ Ганамен ойында оның минуттары шектеледі. Панамамен кездесуде оған толық демалыс берілуі күтілуде.

Шілде айының соңында 33 жасқа толғалы отырған Кейн өткен маусымда «Бавария» сапында 51 ойынға қатысып, 4050 минут алаңда болды. Тухельдің басты мақсаты — Англия плей-офф кезеңіне жолдама алған жағдайда, өз бас бомбардирінің физикалық формасын ең жоғары деңгейде сақтап қалу.

АнглияТомас ТухельГарри КейнБаварияӘлем Чемпионаты
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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