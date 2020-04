«Сен мудом қалбимдасан». Фотима Режаметова марҳум қизи Фарангизга атаб қўшиқ куйлади (видео)

View this post on Instagram

Моя дорогая доча. Сегодня твой день рождения. Тебе 27 лет. Именно в этот чудесный весенний день ты родилась и сделала меня бесконечно счастливой. И это ты подарила мне счастье. Я знала, что ты будешь необыкновенно красивой. Родная моя, я ошиблась. Ты оказалась безупречной, душевной, обаятельной, трогательной и наивной. Ты – само совершенство. Я безмерно благодарна Всевышнему за такой подарок. Ты – далеко… А я стою у окна, вижу твои родные глаза перед собой и пою тебе эту песню. Это мой подарок. И это самая малость, что я хочу и могу сделать для тебя. Ангел мой, я так тебя люблю, и я благодарю, что ты выбрала меня своей мамой. Приготовить этот подарок мне помогли друзья. Саша Колмагоров (Сашака, как ты его называла) написал стихи к песне. Автор музыки - Адхам Абдураимов. Хусанчик Салихов собрал клип. А я ее спела. И все это для тебя, моя любимая, единственная доча! Ты – всегда в моем сердце! @rejametovafatima @rejametovaf @rejametovf