13:30 / 07 апреля 2020
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Маданият

«Сен мудом қалбимдасан». Фотима Режаметова марҳум қизи Фарангизга атаб қўшиқ куйлади (видео)

«Сен мудом қалбимдасан». Фотима Режаметова марҳум қизи Фарангизга атаб қўшиқ куйлади (видео)
Фото: Instagram / @rejametovaf
Актриса Фарангиз Режаметова ҳаёт бўлганида 7 апрель куни 27 ёшга кирган бўларди. Марҳуманинг онаси, актриса Фотима Режаметова ушбу сана муносабати билан Фарангизга атаб рус тилида қўшиқ куйлади.

«7 апрель, қадрли қизим, бугун сенинг туғилган кунинг. 27 ёшга кирдинг. Айнан шундай ажойиб баҳор кунида сен туғилиб, мени чексиз бахтли қилгансан. Бу бахтни сен совға қилгансан. Сенинг ноодатий латофатли бўлишингни билардим. Жоним қизим, адашган эканман. Сен самимий, очиқкўнгил, истарали, таъсирчан ва сода қиз бўлдинг. Сен — мукаммалликнинг ўзгинасисан. Бундай совға учун Яратганга беҳисоб шукур. Сен узоқлардасан. Дераза олдида туриб, сенга ушбу қўшиқни куйлаяпман. Бу менинг сенга совғам. Бу мен сенга қила олишим мумкин бўлган энг кичкина нарса. Фариштам менинг, сени жудаям яхши кўраман, мени ўз онанг сифатида танлаганинг учун миннатдорман. Сен мудом қалбимдасан», — деб ёзади актриса.
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Моя дорогая доча. Сегодня твой день рождения. Тебе 27 лет. Именно в этот чудесный весенний день ты родилась и сделала меня бесконечно счастливой. И это ты подарила мне счастье. Я знала, что ты будешь необыкновенно красивой. Родная моя, я ошиблась. Ты оказалась безупречной, душевной, обаятельной, трогательной и наивной. Ты – само совершенство. Я безмерно благодарна Всевышнему за такой подарок. Ты – далеко… А я стою у окна, вижу твои родные глаза перед собой и пою тебе эту песню. Это мой подарок. И это самая малость, что я хочу и могу сделать для тебя. Ангел мой, я так тебя люблю, и я благодарю, что ты выбрала меня своей мамой. Приготовить этот подарок мне помогли друзья. Саша Колмагоров (Сашака, как ты его называла) написал стихи к песне. Автор музыки - Адхам Абдураимов. Хусанчик Салихов собрал клип. А я ее спела. И все это для тебя, моя любимая, единственная доча! Ты – всегда в моем сердце! @rejametovafatima @rejametovaf @rejametovf

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Эслатиб ўтамиз, актриса Фарангиз Режаметова 2018 йилнинг 20 июлида 25 ёшида автоҳалокат оқибатида ҳалок бўлган эди. У Зулфиқор Мусоқовнинг «Ойижон» фильмидаги ижроси билан томошабинларга танилган. Фарангиз «Сеҳрли қалпоқча», «Уй бекаси» каби ўнлаб кино ва сериалларда ҳам рол ижро этган.
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