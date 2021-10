Хонанда Адель 6 йиллик танаффусдан сўнг янги қўшиқ куйлади (видео)

Британиялик хонанда Адель «Easy On Me» номли қўшиқ клипини тақдим қилди . Бу унинг 6 йиллик танаффусдан кейинги илк композицияси.Америкалик продюсер Грег Керстин билан ҳамкорликда ёзилган мазкур қўшиқ хонандага хос бўлган фортепиано жўрлигидаги сокин баллада жанрида ижро қилинган. Клип Квебек шаҳрида суратга олинган. Унга аввалроқ Аделнинг «Hello» клипи устида ишлаган Ксавье Долан режиссёрлик қилган.Клипда сотувга қўйилган эски уйни тарк этган Аделнинг қишлоқ йўли бўйлаб машинада ҳаракатланаётганини, йўл-йўлакай кемпингда дам олаётганлар, кабриолетдаги ёшлар, эски мебелларни ташиётган фургонга дуч келишини кўриш мумкин.«Easy On Me» қўшиғи Аделнинг 19 ноябрда тақдим қилиниши режалаштирилган «30» номли тўртинчи альбомидан ўрин олган. Анъанага кўра ижодкор пластинкалари номини уларнинг устида ишлашни бошлагандаги ёши билан номлайди.Янги альбомнинг яратилишига Аделнинг собиқ турмуш ўртоғи Саймон Koneцки билан ажрашиши туртки бўлган. «Easy On Me»да хонанда собиқ умр йўлдошига ва тўққиз яшар ўғли Анжело Жеймсга мурожаат қилиб, нима учун унинг отаси билан бирга бўла олмаслигини тушунтиради. “Замин” янгиликларини “Telegram”да кузатиб боринг