Раскрывает ли дата вашего рождения внешнюю привлекательность? Интересное толкование

·205·Для жизни
Раскрывает ли дата вашего рождения внешнюю привлекательность? Интересное толкование

Кто-то с первого взгляда привлекает внимание, кто-то запоминается своей улыбкой, а чья-то привлекательность ощущается не столько во внешности, сколько в сдержанности и внутренней энергии. В нумерологических толкованиях такие особенности связывают даже с датой рождения.

Ниже найдите свою дату рождения. Возможно, вы узнаете, что именно люди замечают в вас в первую очередь.

1, 10, 19 и 28 — глубокий и выразительный взгляд

Самая сильная сторона родившихся в эти даты — взгляд.

Даже когда они молчат, могут производить впечатление серьёзных, задумчивых или загадочных людей. А при прямом взгляде на собеседника возникает ощущение, будто они «читают человека изнутри».

Их привлекательность может заключаться не в громком голосе или яркой внешности, а именно в уверенности и глубине взгляда.

4, 13, 22 и 31 — запоминаются своей улыбкой

Для людей этой категории самая сильная «визитная карточка» — улыбка.

Когда они смеются, выражение лица резко меняется и может вызывать у окружающих тёплые чувства.

Таких людей часто воспринимают как:

— открытых;

— искренних;

— лёгких в общении;

— обладающих позитивной энергетикой

людей.

7, 16 и 25 — гармония внешней и внутренней красоты

Толкование для родившихся в эти даты несколько иное.

Их привлекательность может проявляться не только в чертах лица или фигуре, но и в характере и отношении к людям.

Если с первого взгляда внимание привлекает внешность, то по мере знакомства ещё сильнее впечатляют мягкость, вкус или образ мышления.

Иными словами, их главный «козырь» — взаимное дополнение внешности и внутреннего содержания.

2, 11, 20 и 29 — вызывают в сердце волнение

Привлекательность некоторых людей трудно объяснить какой-то конкретной деталью.

Их глаза и улыбка могут казаться обычными. Но когда они подходят к вам, настроение меняется.

В нумерологическом толковании родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа считаются именно такими — людьми с сильным эмоциональным воздействием.

Их привлекательность может сильнее ощущаться в движениях, голосе, манере общения и тонких эмоциях.

9, 18 и 27 — притягивают к себе словно магнит

Определение, которое дают этой категории, — харизма.

Когда они входят в комнату, люди могут невольно обратить на них внимание. И происходит это не всегда из-за яркой одежды или идеальной внешности.

Иногда общий образ усиливают походка, манера держаться, голос или даже выбранный аромат.

Поэтому их описывают как «притягательных людей».

6, 15 и 24 — гармония лица и фигуры

Считается, что родившимся в эти даты свойственна классическая внешняя привлекательность.

Пропорциональность черт лица, манера держаться, стиль одежды и фигура могут создавать цельный общий образ.

Даже не создавая очень яркого образа, такие люди привлекают внимание своим аккуратным и привлекательным видом.

3, 12, 21 и 30 — статность усиливает внешность

Их привлекательность заключается скорее в сдержанности, чем в «милом» или «симпатичном» образе.

Такие люди могут производить впечатление серьёзных, надёжных и умеющих себя контролировать.

Стиль одежды также часто усиливает образ: вместо лишних деталей — точность и порядок.

Их внешность словно передаёт одно сообщение:

«Я знаю себе цену».

5, 14 и 23 — улыбаются глазами

Кто-то улыбается только губами, а у кого-то меняется всё выражение лица.

Считается, что родившимся в эти даты свойственен именно второй вариант.

Эмоции в их глазах могут легко выдавать:

— интерес;

— радость;

— чувство юмора;

— искренность

Именно поэтому даже когда они молчат, по их лицу бывает легко понять их настроение.

8, 17 и 26 — проницательный и смелый взгляд

Люди этой категории могут производить сильное впечатление одним лишь взглядом.

Их взгляд может казаться уверенным, решительным, а иногда даже немного «холодным».

Во время разговора они не отводят глаз, сохраняют спокойное выражение лица и держатся свободно, что создаёт сильный образ.

Такой человек уже при первой встрече может оставить впечатление «личности с характером».

В чём заключается самая сильная привлекательность?

Внешность человека определяется не только формой лица или датой рождения. Большую роль также играют генетика, образ жизни, вкус, манера поведения, уверенность в себе и даже настроение.

Поэтому этот список лучше воспринимать не как строгое правило, а как интересное нумерологическое толкование.

Но одно верно: иногда, чтобы запомниться человеку, не нужна идеальная внешность. Достаточно одного взгляда, одной улыбки или просто уверенности в себе.

Насколько описание, соответствующее вашей дате рождения, совпало с вами?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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