Uber полностью продала свою долю в компании Серве Роботикс, занимающейся автономной доставкой

Технологическая компания Uber полностью продала свою долю в Серве Роботикс, производящей роботов для автономной доставки. Как сообщает иксбт.ком со ссылкой на официальные финансовые документы, на которые обратило внимание Bloomberg, этот шаг может поставить точку в многолетнем сотрудничестве компаний и свидетельствовать об усилении различий в их бизнес-подходах. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным, процесс выхода Uber из Серве Роботикс продолжался уже около года. Регуляторные документы показывают, что в течение 2025 года крупный сервис такси и доставки постепенно сокращал свою долю. Несмотря на это, окончательная продажа стала неожиданностью для робототехнического стартапа: там узнали о ней только после официального раскрытия информации.

От истории сотрудничества до расхождения путей

Серве Роботикс была создана на базе Постматес Кс, которая ранее являлась дочерней компанией Постматес. После того как Uber приобрела Постматес в 2020 году за 2,65 миллиарда долларов, год спустя это робототехническое подразделение выделилось в отдельную независимую компанию. На раннем этапе Uber не только поддержала стартап, но и в 2022 году заключила стратегическое соглашение о его роботах для доставки по тротуарам.

Компании планировали расширить сотрудничество и в мае 2023 года запустить до 2000 роботов Серве в нескольких рынках США через приложение Uber. Однако со временем компании начали расходиться в стратегиях ведения бизнеса и развития.

Финансовые показатели и разногласия

Основатель и генеральный директор Серве Роботикс Али Кашани раскрыл подробности во время встречи, посвящённой итогам второго квартала компании. По его словам, с первого квартала 2022 года до начала текущего года объём доставок через Uber рос 17 кварталов подряд. Однако во втором квартале эта положительная тенденция впервые сменилась спадом, поскольку уровень использования роботов оказался ниже ожидаемого.

Кашани отметил, что компании по-разному смотрят на операционные модели расширения общего автономного парка, включая координацию флота и интеграцию продавцов. При этом объём сотрудничества с другим партнёром по доставке еды за один квартал вырос почти на 50 процентов.

На фоне этих разногласий и расхождений в бизнес-направлениях Серве Роботикс не планирует продлевать соглашение о сотрудничестве с Uber, срок действия которого истекает в начале 2027 года. Uber пока не представила официальных комментариев по ситуации.