Что блокирует деньги? Причинами могут быть эти 5 привычек...

Иногда человек хочет зарабатывать больше, однако его повседневный образ мышления и решения незаметно для него самого ограничивают его возможности. Постоянные жалобы, неуверенность в собственных силах или привычка видеть только проблемы могут остановить человека перед новым шагом.

«Привлечение денег» — не мистический процесс. Однако то, на что человек обращает внимание, как оценивает себя и способен ли действовать при появлении возможности, действительно может влиять на его финансовые результаты.

Сомнения в себе — одно из главных препятствий

«У меня не получится».

«Другие могут это сделать».

«У меня недостаточно знаний».

Кажется, что такие мысли защищают человека от ошибок. На самом деле иногда они приводят к тому, что человек отказывается от возможности ещё до того, как попробует её реализовать.

Для финансового роста не всегда нужна абсолютная уверенность в себе. Во многих случаях человек сначала действует, видит результат, и лишь затем у него появляется уверенность.

Поэтому верить в себя — не значит повторять: «я обязательно стану богатым», а значит придерживаться позиции: «даже если я чего-то сейчас не знаю, я могу этому научиться».

Постоянные жалобы настраивают мозг на поиск проблем

Само по себе говорить о проблемах не плохо. Однако поиск только негативных сторон в каждой жизненной ситуации сужает круг мышления.

«Денег нет».

«Дела не идут».

«Сейчас трудные времена».

Повторение этих фраз снова и снова не решает проблему.

Более сильный вопрос звучит иначе:

«Что я могу сделать в нынешней ситуации?»

Например, можно освоить новый навык, найти дополнительный источник дохода, проанализировать расходы или провести переговоры о зарплате.

Если видеть только нехватку, возможности становятся незаметными

То, на чём сосредоточено внимание человека, часто определяет и направление его решений.

Если мысли постоянно вращаются вокруг следующего:

— денег не хватает;

— возможностей нет;

— другим всё даётся легко;

— я опоздал,

то замечать новые варианты становится сложнее.

Это не значит, что «если мыслить позитивно, деньги упадут с неба».

Речь идёт о том, чтобы замечать реальные возможности: на что есть спрос на рынке, какие знания могут увеличить доход, с кем можно сотрудничать?

Проблему нужно видеть. Но нужно искать и решение.

Ценить то, что есть, — не значит соглашаться с бедностью

Благодарность иногда понимают неправильно.

«Будь благодарен за то, что имеешь» не означает, что нужно отказываться от новых целей или не стремиться увеличить доход.

Напротив, человек начинает чётче видеть свои нынешние ресурсы:

есть опыт,

есть знания,

есть связи,

есть время,

есть здоровье или возможность работать.

Тогда вопрос меняется:

вместо «у меня ничего нет» — «как мне использовать то, что у меня есть?»

Многие серьёзные изменения начинаются именно с этого момента.

Самый реалистичный способ «привлечь» деньги — действовать

Никакие аффирмации не заменят работу.

Чтобы доход рос, человеку обычно необходимо создавать ценность: с помощью знаний, услуг, продукта, опыта, бизнеса или способности решать проблемы.

Поэтому привычки, приближающие к финансовому росту, достаточно просты:

— получать новые знания;

— развивать востребованный навык;

— доводить начатое до конца;

— учитывать доходы и расходы;

— действовать, когда появляется возможность;

— анализировать ошибки и пробовать снова.

Это не чудо. Но именно такие действия часто приносят результат.

Что значит «принять всё»?

Жизнь не всегда идёт по плану.

Бизнес может не сработать.

В приёме на работу могут отказать.

Неправильное решение может привести к потере денег.

Принятие не означает: «ладно, я ничего не буду делать».

Это значит не отрицать произошедшее, а переходить к следующему решению.

Вместо того чтобы месяцами застревать в вопросе «почему именно я?»:

«Итак, что я буду делать теперь?»

Между этими двумя мыслями есть большая разница.

5 состояний, которые действительно «блокируют» деньги

Существование невидимой силы, которая в мистическом смысле перекрывает поток денег, не доказано. Однако на практике следующие привычки действительно могут ограничивать финансовые возможности:

Неуверенность в собственных силах — приводит к отказу от возможности, даже если человек ещё не попробовал.

Постоянные жалобы — заставляют тратить энергию на саму проблему вместо поиска решения.

Мышление в категориях нехватки — вынуждает принимать любое решение на основе страха.

Бездействие — не позволяет даже хорошей идее привести к результату.

Недооценка собственных ресурсов — мешает замечать возможности, которые уже есть у человека.

Сколько правды в утверждении «ваша реальность — это ваш выбор»?

Не всё в жизни зависит от выбора человека. Экономические условия, семья, здоровье, случайность и другие внешние факторы также играют большую роль.

Но следующий шаг во многих случаях зависит от самого человека.

Жаловаться или искать решение.

Оставаться в страхе или сделать небольшой шаг.

Недооценивать себя или освоить новый навык.

Ждать возможности или попытаться создать её.

Деньги не возникают из мыслей. Но мысль может превратиться в решение, решение — в действие, а действие — в результат.

Поэтому самый реалистичный «магнит», ведущий к богатству, — это сочетание уверенности в себе, дисциплины, знаний и действий.

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