5 факторов, которые изменят вашу жизнь: на что не следует тратить энергию?
Главная причина, по которой люди в современном мире испытывают душевную усталость и живут в постоянном стрессе, заключается в одном: мы напрасно тратим силы на попытки контролировать то, что не можем изменить.
Простая, но чрезвычайно эффективная формула контроля, разработанная психологами и экспертами по осознанному образу жизни, помогает взглянуть на жизнь по-другому и правильно направить внутренние силы.
5 вещей, которые зависят только от вас
Вся ваша жизнь, успех и душевное спокойствие на самом деле зависят от следующих 5 аспектов, находящихся исключительно под вашим личным контролем:
Личные мысли: о чём вы думаете и на чём сосредоточено ваше внимание;
Поступки: чем именно вы занимаетесь в течение дня и какие решения принимаете;
Произносимые слова: каждая фраза, слетающая с языка, и её влияние на окружающих;
Реакция и отношение: как вы реагируете на любые внешние события;
Следующий шаг: конкретное решение двигаться вперёд, не застывая на текущем этапе.
Похитители энергии: 7 факторов, которые от вас совершенно не зависят
Многие люди усложняют свою жизнь, переживая из-за следующих вещей. Однако изменить их не в наших силах:
Прошлое — произошедшие события невозможно вернуть, из них можно лишь извлечь опыт.
Обстоятельства и внешние условия — политические, экономические или непредвиденные события в мире.
Конечный результат — вы можете действовать на 100% правильно, однако на результат влияет множество внешних факторов.
Погода и природа — человек не властен выбирать дождь или солнечную погоду.
Время — его невозможно остановить или повернуть вспять.
Окружение — настроение других людей и внешнее давление.
Мнение окружающих — что о вас думают другие и какую оценку вам дают.
Правило душевного спокойствия
Если вы научитесь принимать факторы, на которые не можете повлиять, и направлять всё своё внимание только на 5 аспектов, зависящих от вас, уровень стресса в вашей жизни снизится в несколько раз.
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