Леандро Паредес отклонил предложение «Милана» и остался в «Бока Хуниорс»

Полузащитник сборной Аргентины и «Бока Хуниорс» Леандро Паредес категорически отклонил предложение итальянского «Милана» во время европейского трансферного окна. По данным ТйК Спортс, 32-летний опытный футболист, несмотря на интерес гранда Серии А, заявил, что сосредоточен на завоевании трофеев в клубе своего детства, и отказался от переговоров. Об этом Goal.com сообщает .

Представители «Милана» связались с окружением чемпиона мира и попытались обсудить возможные условия трансфера. Однако сам футболист попросил не направлять официальное предложение итальянскому клубу и не беспокоить руководство «Бока Хуниорс». Паредес немедленно принял это решение, чтобы сохранить стабильность в команде и сосредоточиться исключительно на внутренних соревнованиях.

Богатый европейский опыт и эмоциональное возвращение в «Боку»

Ответив на звонок из клуба с «Сан-Сиро», Паредес поблагодарил за проявленное внимание, но открыто подчеркнул, что сейчас находится именно там, где хочет быть. Имея контракт до конца 2028 года, аргентинец продемонстрировал приверженность своему клубу и намерение вести его к победам во внутреннем чемпионате страны.

Если бы трансфер состоялся, это стало бы очередным возвращением опытного футболиста в итальянский футбол. Напомним, что за время богатой европейской карьеры Паредес в 2014 году выступал за «Кьево», а также играл за «Эмполи», «Рому», «Зенит», «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус». Его эмоциональное возвращение в «Бока Хуниорс» в середине 2025 года замкнуло своеобразный круг, а уверенная игра футболиста в Лиге Профессиональ позволяет ему сохранять место и в сборной Аргентины.

Впереди борьба в Клаусуре и за чемпионство

После того как слухи о трансфере остались в прошлом, всё внимание теперь сосредоточено на важных матчах внутреннего чемпионата. В субботу «Бока Хуниорс» отправится в гости к «Платенсе» в рамках Клаусуры. Подопечные Родольфо Арруабаррены намерены продолжить серию положительных результатов и сохранить стабильность в игре в напряжённой борьбе за чемпионский кубок.

Главной целью капитана «Боки» по-прежнему остаётся завоевание крупных трофеев для родного клуба и желание оставить неизгладимый след на стадионе «Ла Бомбонера». Эта решимость Паредеса ещё больше укрепила уважение к нему среди болельщиков и в очередной раз подтвердила, что он является главным лидером команды в нынешнем сезоне.