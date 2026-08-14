Кролик, «улыбнувшийся» на фото, удивил интернет (видео)

В социальных сетях распространилось видео с кроликом, который во время фотосъёмки будто бы улыбается и показывает зубы. Кадры вызвали интерес у многих, а среди пользователей появились различные предположения.

На видео кролика ставят на задние лапы, чтобы сфотографировать, и говорят ему: «Улыбайся». После этого кролик показывает зубы и выглядит так, будто улыбается. Человек, снимающий его, также признался, что впервые видит подобное, и не скрывал своего удивления.

Пользователи, оставившие комментарии к видео, в шутку пишут: «Кролика фотографируют на паспорт?», «Что это за кролик?», «Похоже, он рад, что фотографируется на паспорт».

Однако неизвестно, действительно ли такое поведение кролика является «смехом» или это всего лишь его естественная реакция.

Как вы думаете, такая «улыбка» кролика — врождённая привычка или его научили так делать? Напишите своё мнение в комментариях.