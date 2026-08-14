После солнечного затмения резко выросло число поисковых запросов о боли в глазах

После солнечного затмения, наблюдавшегося 12 августа, в Великобритании и Испании резко выросло число интернет-поисков, связанных с проблемами зрения. В частности, количество поисковых запросов в Google со словами «у меня болят глаза» в Великобритании выросло на 1 500 процентов, а в Испании — на 5 000 процентов.

Некоторые люди почувствовали такие симптомы, как боль в глазах, головную боль и затуманенное зрение после того, как всего несколько секунд смотрели на Солнце без защиты. По словам специалистов, даже кратковременный прямой взгляд на Солнце может повредить сетчатку и привести к солнечной ретинопатии.

При этом симптомы могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов. К основным признакам относятся затуманенное зрение, появление тёмных пятен перед глазами, трудности с различением цветов и жжение в глазах.

Подобная опасность наблюдалась и во время предыдущих солнечных затмений. Например, после полного солнечного затмения, произошедшего в Великобритании в 1999 году, в Мурфиелдс Эе Хоспитал' в Лондоне поступило около 1 600 звонков, а 220 человек обратились за экстренной помощью, опасаясь повреждения глаз.

Врачи рекомендуют не использовать обычные солнцезащитные очки при наблюдении за солнечным затмением, а надевать специальные защитные очки, соответствующие стандарту ИСО 12312-2