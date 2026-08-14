Ferrari СФ90 превратили в суперкар будущего

·26·Авто
Ferrari СФ90 превратили в суперкар будущего

Известная итальянская компания Ferrari кардинально переработала модель СФ90 и представила уникальный облик суперкара будущего. По данным иксбт.ком, этот новый проект может стать важным шагом, определяющим дальнейшее направление дизайна бренда, и вызывает большой интерес в автомобильном мире. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Новый автомобиль под названием CZ26 представляет собой радикальную трансформацию подключаемой гибридной модели, которая ранее считалась флагманом бренда, а затем была заменена моделью 849 Тестаросса. Над экстерьером работал руководитель отдела дизайна Ferrari Флавио Манцони по заказу специального клиента из США.

Технологичный дизайн, устремлённый в будущее

По словам специалистов, новый автомобиль выполнен в «технологичном» и «ориентированном на будущее» стиле. Ожидается, что он станет испытательной площадкой для суперкаров Ferrari следующего поколения. Передняя часть автомобиля кардинально отличается от модели СФ90, которая послужила основой проекта.

В частности, прежние С-образные световые элементы были убраны, а вместо них установлены тонкие светодиодные фары, встроенные в глянцевую чёрную панель, протянувшуюся по всей передней части. Такой подход опирается на наследие итальянских промышленных дизайнеров 1970-х годов и демонстрирует минималистичную, чистую эстетику.

Аэродинамика и эксклюзивность

Новый дизайн не ограничивается эстетическими изменениями, но и повышает технические возможности автомобиля. Новые воздухозаборники в передней части, переработанный задний диффузор и более заметный задний спойлер значительно улучшают показатели прижимной силы автомобиля.

Модель CZ26 стала продолжением серии эксклюзивных автомобилей Ferrari, создаваемых для самых влиятельных и особых клиентов компании в единственном экземпляре. Ранее были представлены такие уникальные модели, как СК40 и ХК25.

Компания официально не раскрывает стоимость таких эксклюзивных автомобилей, однако из-за их исключительной редкости она явно оценивается в миллионы долларов. Этот уникальный суперкар впервые представили широкой публике в рамках проходящего в США мероприятия Монтерей Кар Вик.

FerrariСуперкарCZ26АвтомобильНовости
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Sardor Ergashev
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