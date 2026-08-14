Apple запустила производство компьютеров в США
В США начал работу новый крупный производственный объект технологического гиганта Apple. Предприятие, открытое в Хьюстоне, штат Техас, стало важным шагом в укреплении внутренней цепочки поставок и производстве компьютеров Мак непосредственно в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
По данным иксбт.ком, новое предприятие получило название «Центр передового производства» (АМК). В церемонии открытия проекта лично участвовал глава компании Тим Кук. По его словам, Apple инвестировала в проект сотни миллионов долларов, а за короткий срок — менее чем за девять месяцев — завершила строительные работы и начала отправку первой продукции.
Искусственный интеллект и новые серверыВ центре общей площадью около 1858 квадратных метров уже собираются серверы, предназначенные для систем искусственного интеллекта компании. Эта технологическая инфраструктура сыграет ключевую роль в расширении интеллектуальных возможностей Apple в будущем.
Специалисты на базе объекта в Хьюстоне будут не только создавать технологии для собственных нужд, но и тесно сотрудничать с другими местными компаниями и предпринимателями. Они помогут бизнесу внедрять современные методы интеллектуального производства.
Mac mini и доля внутреннего производстваСогласно планам, до конца текущего года на этом заводе также будет налажена сборка популярных компьютеров Mac mini. Таким образом, Apple расширяет производство своей продукции непосредственно на территории США и ещё больше укрепляет свои позиции в местной экономике.
Эта инициатива стала логичным продолжением программы Apple Мануфактуринг Академй, запущенной в Детройте в августе 2025 года. За прошедший период этот образовательный и практический центр помог почти 1000 американских предприятий освоить технологии автоматизации, искусственного интеллекта и интеллектуального контроля качества.
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