Apple запустила производство компьютеров в США

·19·Технологии
Apple запустила производство компьютеров в США

В США начал работу новый крупный производственный объект технологического гиганта Apple. Предприятие, открытое в Хьюстоне, штат Техас, стало важным шагом в укреплении внутренней цепочки поставок и производстве компьютеров Мак непосредственно в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новое предприятие получило название «Центр передового производства» (АМК). В церемонии открытия проекта лично участвовал глава компании Тим Кук. По его словам, Apple инвестировала в проект сотни миллионов долларов, а за короткий срок — менее чем за девять месяцев — завершила строительные работы и начала отправку первой продукции.

Искусственный интеллект и новые серверы

В центре общей площадью около 1858 квадратных метров уже собираются серверы, предназначенные для систем искусственного интеллекта компании. Эта технологическая инфраструктура сыграет ключевую роль в расширении интеллектуальных возможностей Apple в будущем.

Специалисты на базе объекта в Хьюстоне будут не только создавать технологии для собственных нужд, но и тесно сотрудничать с другими местными компаниями и предпринимателями. Они помогут бизнесу внедрять современные методы интеллектуального производства.

Mac mini и доля внутреннего производства

Согласно планам, до конца текущего года на этом заводе также будет налажена сборка популярных компьютеров Mac mini. Таким образом, Apple расширяет производство своей продукции непосредственно на территории США и ещё больше укрепляет свои позиции в местной экономике.

Эта инициатива стала логичным продолжением программы Apple Мануфактуринг Академй, запущенной в Детройте в августе 2025 года. За прошедший период этот образовательный и практический центр помог почти 1000 американских предприятий освоить технологии автоматизации, искусственного интеллекта и интеллектуального контроля качества.

AppleMacХьюстонТим КукИскусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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