Трудно принять решение? 4 вопроса помогут прояснить мысли

·23·Для жизни
Трудно принять решение? 4 вопроса помогут прояснить мысли

Смена работы, продолжение отношений, начало нового бизнеса или крупная покупка — иногда человек днями размышляет над одним решением, но всё равно не может прийти к чёткому выводу. Дело в том, что мозг часто зацикливается лишь на одном сценарии: «что будет, если я это сделаю?»

В такие моменты метод «квадрат Декарта», который широко используется в психологии и коучинге, помогает рассмотреть решение с четырёх сторон. Он не гарантирует решение, на 100 процентов защищённое от ошибок, но позволяет сделать шаг назад от эмоций и одновременно увидеть пользу, потери и упущенные возможности.

Почему простого «да или нет» бывает недостаточно?

Перед принятием решения человек обычно думает о двух вещах:

  • «Что будет, если я это сделаю?»

  • «Что будет, если я этого не сделаю?»

Однако проблема в том, что у каждого решения есть и невидимые стороны.

Если вы перейдёте на новую работу, важно учитывать не только то, что вы получите более высокую зарплату, но и от чего откажетесь. Если останетесь, нужно принимать во внимание не только сохранение безопасности, но и то, какую возможность вы упустите.

Квадрат Декарта как раз и помогает раскрыть эти «невидимые» стороны.

1. Что произойдёт, если это случится?

Первый вопрос самый простой:

«Что я приобрету, если приму это решение?»

Представим, что вы думаете о переходе на новую работу.

Ответы могут быть такими:

  • зарплата повысится;

  • получу новый опыт;

  • могу попасть в хороший коллектив;

  • ускорится профессиональный рост;

  • появятся новые возможности.

Это часть квадрата, посвящённая положительным результатам.

Важно не ограничиваться общим «всё будет хорошо», а перечислить конкретные результаты.

2. Что произойдёт, если этого не случится?

Второй вопрос раскрывает момент, который многие упускают:

«Что я сохраню, если ничего не изменю?»

В случае с той же работой:

  • останется привычная обстановка,

  • сохранится стабильность,

  • не будет стресса от адаптации на новом месте,

  • не придётся менять коллектив и руководителя.

Этот вопрос показывает, что неизменность тоже может иметь определённые преимущества.

Иногда человек идеализирует вариант «уйти» и полностью забывает о преимуществах нынешнего положения.

3. Что не произойдёт, если это случится?

Это один из самых интересных моментов техники.

«Чего я лишусь, если приму решение?»

Если вы перейдёте на новую работу:

  • вам, возможно, придётся уйти из прежнего коллектива,

  • вы потеряете место работы рядом с домом,

  • свободного времени может стать меньше,

  • появятся новые обязанности,

  • прежних удобств больше не будет.

В каждом «да» скрывается определённое «нет».

Именно этот вопрос может показать истинную цену большого решения.

4. Что не произойдёт, если этого не случится?

Самый сложный вопрос задаётся последним:

«Чего я не смогу достичь, если не приму решение?»

Иными словами, какова цена бездействия?

Если вы не смените работу:

  • возможно, ваш доход не увеличится,

  • вы не получите новый опыт,

  • упустите важные знакомства,

  • профессиональный рост замедлится.

Этот вопрос напоминает человеку, что «остаться» — тоже решение.

Бездействие не является нейтральным вариантом. У него тоже есть последствия.

Как это работает, например, в отношениях?

Представьте, что человек думает: «Продолжать ли мне эти отношения или закончить их?»

Он может заполнить четыре части следующим образом:

  • Что будет, если я продолжу отношения?
    Рядом останется близкий человек, появится возможность улучшить отношения.

  • Что будет, если я не продолжу отношения?
    Я выйду из постоянных ссор, возможно, станет больше спокойствия.

  • Чего не будет, если я продолжу отношения?
    Сократятся возможности для новых отношений или новой жизни.

  • Чего не будет, если я не продолжу отношения?
    Я не проверю, могут ли эти отношения улучшиться.

Так решение превращается в более широкую картину, чем одно-единственное чувство «люблю или не люблю».

Почему важно записывать ответы?

Прокручивать всё в голове и записывать на бумаге — не одно и то же.

Когда мысли оказываются на бумаге:

  • становятся видны повторяющиеся причины,

  • легче отделить эмоции от фактов,

  • можно понять, какой риск реален, а какой существует лишь в воображении.

Особенно полезно постараться записать как минимум 5–7 ответов на каждый вопрос. Первые ответы обычно бывают самыми очевидными, а в последующих могут проявиться скрытые тревоги и настоящие потребности.

Одна ошибка: «правильным является вариант, в котором больше всего плюсов»

Не следует воспринимать квадрат Декарта как математическую формулу.

Если с одной стороны получилось 7 плюсов, а с другой — 5, это автоматически не означает, что нужно выбрать первый вариант.

Потому что вес каждого фактора разный.

Например, «зарплата вырастет на 20 процентов» и «мне придётся переехать в другой город, подальше от семьи» могут иметь неодинаковое значение.

Поэтому после записи ответов добавьте ещё один вопрос:

«Какой фактор для меня самый важный?»

Необязательно принимать решение без эмоций

Эта техника нужна не для того, чтобы избавиться от эмоций.

Интуиция, страх, желание и внутреннее сопротивление тоже дают информацию. Однако полезно проверить их наряду с фактами.

Например:

«Мне страшно» — это факт.

Но:

«Мне страшно, значит, это решение плохое» — уже вывод.

Не следует их путать.

Когда этот метод особенно полезен?

Квадрат Декарта обычно хорошо работает, когда человек долго не может выбрать между двумя вариантами.

Например:

  • смена работы,

  • переезд,

  • принятие решения об отношениях,

  • крупная покупка,

  • начало обучения или бизнеса,

  • ответ «да» или «нет» на важное предложение.

Однако в вопросах, связанных с медицинскими, юридическими решениями или большими финансовыми рисками, эта техника не заменяет консультацию специалиста.

Существует ли решение, правильное на 100 процентов?

Нет — невозможно полностью знать будущее.

Даже самое тщательно продуманное решение может привести к неожиданному результату. Поэтому цель заключается не в том, чтобы найти «решение, исключающее ошибки».

Цель — по возможности полно учесть имеющиеся на момент принятия решения информацию, ценности и вероятные последствия.

Тогда впоследствии снизится вероятность сожаления:

«Почему я вообще об этом не подумал?»

Самая короткая формула

Перед принятием большого решения разделите лист бумаги на четыре части и запишите:

  • Если сделаю — что получу?

  • Если не сделаю — что сохраню?

  • Если сделаю — что потеряю?

  • Если не сделаю — что упущу?

Затем перечитайте ответы и отметьте, какой результат действительно важен для вас.

Иногда человеку необязательно, чтобы кто-то подсказал ему правильное решение. Ему просто не хватает возможности взглянуть на ситуацию с четырёх сторон.

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Декарт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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