Трудно принять решение? 4 вопроса помогут прояснить мысли
Смена работы, продолжение отношений, начало нового бизнеса или крупная покупка — иногда человек днями размышляет над одним решением, но всё равно не может прийти к чёткому выводу. Дело в том, что мозг часто зацикливается лишь на одном сценарии: «что будет, если я это сделаю?»
В такие моменты метод «квадрат Декарта», который широко используется в психологии и коучинге, помогает рассмотреть решение с четырёх сторон. Он не гарантирует решение, на 100 процентов защищённое от ошибок, но позволяет сделать шаг назад от эмоций и одновременно увидеть пользу, потери и упущенные возможности.
Почему простого «да или нет» бывает недостаточно?
Перед принятием решения человек обычно думает о двух вещах:
«Что будет, если я это сделаю?»
«Что будет, если я этого не сделаю?»
Однако проблема в том, что у каждого решения есть и невидимые стороны.
Если вы перейдёте на новую работу, важно учитывать не только то, что вы получите более высокую зарплату, но и от чего откажетесь. Если останетесь, нужно принимать во внимание не только сохранение безопасности, но и то, какую возможность вы упустите.
Квадрат Декарта как раз и помогает раскрыть эти «невидимые» стороны.
1. Что произойдёт, если это случится?
Первый вопрос самый простой:
«Что я приобрету, если приму это решение?»
Представим, что вы думаете о переходе на новую работу.
Ответы могут быть такими:
зарплата повысится;
получу новый опыт;
могу попасть в хороший коллектив;
ускорится профессиональный рост;
появятся новые возможности.
Это часть квадрата, посвящённая положительным результатам.
Важно не ограничиваться общим «всё будет хорошо», а перечислить конкретные результаты.
2. Что произойдёт, если этого не случится?
Второй вопрос раскрывает момент, который многие упускают:
«Что я сохраню, если ничего не изменю?»
В случае с той же работой:
останется привычная обстановка,
сохранится стабильность,
не будет стресса от адаптации на новом месте,
не придётся менять коллектив и руководителя.
Этот вопрос показывает, что неизменность тоже может иметь определённые преимущества.
Иногда человек идеализирует вариант «уйти» и полностью забывает о преимуществах нынешнего положения.
3. Что не произойдёт, если это случится?
Это один из самых интересных моментов техники.
«Чего я лишусь, если приму решение?»
Если вы перейдёте на новую работу:
вам, возможно, придётся уйти из прежнего коллектива,
вы потеряете место работы рядом с домом,
свободного времени может стать меньше,
появятся новые обязанности,
прежних удобств больше не будет.
В каждом «да» скрывается определённое «нет».
Именно этот вопрос может показать истинную цену большого решения.
4. Что не произойдёт, если этого не случится?
Самый сложный вопрос задаётся последним:
«Чего я не смогу достичь, если не приму решение?»
Иными словами, какова цена бездействия?
Если вы не смените работу:
возможно, ваш доход не увеличится,
вы не получите новый опыт,
упустите важные знакомства,
профессиональный рост замедлится.
Этот вопрос напоминает человеку, что «остаться» — тоже решение.
Бездействие не является нейтральным вариантом. У него тоже есть последствия.
Как это работает, например, в отношениях?
Представьте, что человек думает: «Продолжать ли мне эти отношения или закончить их?»
Он может заполнить четыре части следующим образом:
Что будет, если я продолжу отношения?
Рядом останется близкий человек, появится возможность улучшить отношения.
Что будет, если я не продолжу отношения?
Я выйду из постоянных ссор, возможно, станет больше спокойствия.
Чего не будет, если я продолжу отношения?
Сократятся возможности для новых отношений или новой жизни.
Чего не будет, если я не продолжу отношения?
Я не проверю, могут ли эти отношения улучшиться.
Так решение превращается в более широкую картину, чем одно-единственное чувство «люблю или не люблю».
Почему важно записывать ответы?
Прокручивать всё в голове и записывать на бумаге — не одно и то же.
Когда мысли оказываются на бумаге:
становятся видны повторяющиеся причины,
легче отделить эмоции от фактов,
можно понять, какой риск реален, а какой существует лишь в воображении.
Особенно полезно постараться записать как минимум 5–7 ответов на каждый вопрос. Первые ответы обычно бывают самыми очевидными, а в последующих могут проявиться скрытые тревоги и настоящие потребности.
Одна ошибка: «правильным является вариант, в котором больше всего плюсов»
Не следует воспринимать квадрат Декарта как математическую формулу.
Если с одной стороны получилось 7 плюсов, а с другой — 5, это автоматически не означает, что нужно выбрать первый вариант.
Потому что вес каждого фактора разный.
Например, «зарплата вырастет на 20 процентов» и «мне придётся переехать в другой город, подальше от семьи» могут иметь неодинаковое значение.
Поэтому после записи ответов добавьте ещё один вопрос:
«Какой фактор для меня самый важный?»
Необязательно принимать решение без эмоций
Эта техника нужна не для того, чтобы избавиться от эмоций.
Интуиция, страх, желание и внутреннее сопротивление тоже дают информацию. Однако полезно проверить их наряду с фактами.
Например:
«Мне страшно» — это факт.
Но:
«Мне страшно, значит, это решение плохое» — уже вывод.
Не следует их путать.
Когда этот метод особенно полезен?
Квадрат Декарта обычно хорошо работает, когда человек долго не может выбрать между двумя вариантами.
Например:
смена работы,
переезд,
принятие решения об отношениях,
крупная покупка,
начало обучения или бизнеса,
ответ «да» или «нет» на важное предложение.
Однако в вопросах, связанных с медицинскими, юридическими решениями или большими финансовыми рисками, эта техника не заменяет консультацию специалиста.
Существует ли решение, правильное на 100 процентов?
Нет — невозможно полностью знать будущее.
Даже самое тщательно продуманное решение может привести к неожиданному результату. Поэтому цель заключается не в том, чтобы найти «решение, исключающее ошибки».
Цель — по возможности полно учесть имеющиеся на момент принятия решения информацию, ценности и вероятные последствия.
Тогда впоследствии снизится вероятность сожаления:
«Почему я вообще об этом не подумал?»
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Самая короткая формула
Перед принятием большого решения разделите лист бумаги на четыре части и запишите:
Если сделаю — что получу?
Если не сделаю — что сохраню?
Если сделаю — что потеряю?
Если не сделаю — что упущу?
Затем перечитайте ответы и отметьте, какой результат действительно важен для вас.
Иногда человеку необязательно, чтобы кто-то подсказал ему правильное решение. Ему просто не хватает возможности взглянуть на ситуацию с четырёх сторон.
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