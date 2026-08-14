«Просто заткнись!»: Максачев и Герри столкнулись на пресс-конференции

·59·Спорт
«Просто заткнись!»: Максачев и Герри столкнулись на пресс-конференции

В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) состоялась официальная пресс-конференция перед титульным боем UFC. Мероприятие с участием действующего чемпиона Ислам Максачев и претендента на титул, представителя полусреднего веса Ен Мачадо Герри, было наполнено неожиданным напряжением и громкими моментами.

Тысячи зрителей в зале наглядно показали, кого они поддерживают.

Оглушительный свист и улыбка Герри

Как только ирландский боец Ен Мачадо Герри взял микрофон, вся арена встретила его непрерывным и оглушительным свистом. Несмотря на это, он с улыбкой воспринял давление и прокомментировал ситуацию:

*«В субботу вечером этот чемпионский пояс будет на моей талии, и каждый человек в этом зале изменит своё мнение. Тогда вы все будете кричать: "Вперёд, Герри!" Мне совершенно безразличен этот свист. В зале сидит мой маленький сын, я живу своей мечтой.

Я ждал этого момента с 16 лет — ждал, когда стану чемпионом UFC. 15 августа в Филадельфии все мои мечты станут реальностью, и никто не сможет у меня это отнять»*, — сказал претендент.

Овации Максачев и вопрос: «Бразилия или Ирландия?»

В свою очередь, каждый раз, когда говорил Ислам Максачев, зал взрывался громкими аплодисментами и овациями. Российский чемпион объяснил, почему его соперника встречают с такой холодностью и неприязнью:

«Я совершенно не удивлён, что его встретили свистом. Потому что людям не нравится Ен Герри, как и мне. Причина в том, что болельщики не понимают, представителем какой страны он на самом деле является — Бразилии или Ирландии? Люди знают, кого поддерживать от всей души», — подчеркнул чемпион.

Слова об Абдулманап Нурмагомедов и резкий ответ

Самый напряжённый момент пресс-конференции наступил, когда Максачев спросили о наследии Абдулманап Нурмагомедов, его покойного наставника. Герри неожиданно вмешался в разговор и сказал, что легендарный тренер наверняка очень гордился бы нынешними достижениями Ислам.

Однако российский чемпион резко пресёк вмешательство соперника в эту тему:

«Просто заткнись!» — коротко и резко ответил Максачев.

После такого острого диалога традиционная «битва взглядов» (факе то факе) прошла неожиданно мирно: бойцы посмотрели друг другу в глаза, спокойно пожали руки и попрощались. Бой в октагоне 15 августа расставит все точки над и.

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриUFCФиладельфияАбдулманап Нурмагомедов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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