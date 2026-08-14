Смартфон Sony Xperia 1 VIII хорошо продаётся несмотря на высокую цену

Японская технологическая компания Sony сообщила, что показатели продаж нового флагмана Xperia 1 VIII оказались выше ожидаемых. Несмотря на значительное повышение цены по сравнению с предыдущим поколением, интерес пользователей к устройству остаётся высоким. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В интервью изданию ИТмедиа Мобиле представители Sony Сёхати Икэ и Эри Кидадзава подчеркнули, что компания внимательно отслеживает отзывы своих клиентов. По их словам, новый флагман успешно продаётся не только на внутреннем рынке, но и в европейских странах.

Повышение цены и успех в Европе

Напомним, что на японском рынке цена Sony Xperia 1 VIII превысила 200 000 иен. В Европе устройство в базовой конфигурации с 12/256 GB памяти оценено в 1500 евро или 1400 фунтов стерлингов.

Тем не менее, по данным Иксбт.ком, рост цен не оказал негативного влияния на объёмы продаж. Отмечается, что продажи в Европе значительно выросли благодаря укреплению каналов прямых продаж потребителям.

Камера и предпочтения пользователей

Чтобы улучшить фотографические возможности смартфона, инженерам пришлось заново спроектировать блок камер. Новый подход позволил установить более крупный телеобъектив: Sony отказалась от механизма переменного зума и выбрала объектив с фиксированным фокусным расстоянием 70 мм.

Также было отмечено, что регулярные опросы, проводимые компанией, играют важную роль в развитии продукта. Согласно исследованию среди покупателей, поддержка карт памяти микроСД заняла одно из ведущих мест среди факторов выбора устройства.

Представители Sony добавили, что слот микроСД и наличие традиционного разъёма 3.5 мм для наушников стали неотъемлемой частью бренда. Именно эти удобства и качественные камеры обеспечивают высокий уровень удовлетворённости пользователей.