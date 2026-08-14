Samsung Galaxy S25+ загорелся во время зарядки

В Китае возгорание флагманского смартфона Samsung Galaxy S25+ во время ночной зарядки привлекло внимание общественности и вновь подняло вопрос безопасности пользователей. Этот серьёзный инцидент вызвал широкое обсуждение в технологическом мире, поскольку в последнее время уже неоднократно наблюдались подобные случаи с устройствами последнего поколения южнокорейского производителя. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, чрезвычайное происшествие произошло 31 июля. Ночью из оставленного подключённым к сети смартфона раздался громкий взрыв, после чего комнату заполнил запах дыма. Благодаря бдительности и оперативным действиям семьи пожар удалось потушить самостоятельно. К счастью, никто не пострадал. Однако гаджет оказался полностью непригоден для использования.

Результаты проверки и позиция компании

Пострадавшее устройство 5 августа отправили в сервисный центр Samsung в Южной Корее для экспертизы. Неделю спустя, 12 августа, специалисты компании представили свои выводы. В официальном заявлении Samsung утверждается, что смартфон ранее падал, в результате чего аккумулятор получил скрытое повреждение.

Согласно версии компании, именно это механическое повреждение стало причиной возгорания при подключении к электросети. Поэтому инцидент квалифицировали как результат неосторожности, а производитель категорически отказался выплачивать пострадавшему какую-либо компенсацию.

Конфликт сторон и предыдущие проблемы

Однако владелец устройства категорически не согласился с выводами компании. По его мнению, повреждения задней панели и корпуса появились во время взрыва аккумулятора и пожара, а не стали следствием падения. Кроме того, потребитель потребовал от представителей Samsung подробный отчёт об экспертизе и документы, обосновывающие причины отказа, однако компания не захотела предоставить эту информацию.

Эксперты отмечают, что тревогу вызывает тот факт, что неисправности такого типа наблюдаются уже не впервые. Согласно данным из открытых источников, ранее уже фиксировались аналогичные опасные случаи со смартфонами серии Galaxy S25:

в октябре 2025 года сообщалось о возгорании Galaxy S25+;

в январе 2026 года проблема возникла ещё с одной такой моделью С25+;

а в мае 2026 года аналогичное возгорание произошло со смартфоном Galaxy S25 FE.

Этот случай вновь сделал актуальным вопрос стандартов безопасности при использовании дорогостоящих технологий и ответственности производителя. Ожидается, что пострадавший продолжит защищать свои права.