Почему в семье рождается девочка или мальчик? Психологическая трактовка и ответ генетики...

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Почему в семье рождается девочка или мальчик? Психологическая трактовка и ответ генетики...

Почему в одних семьях подряд рождаются девочки, а в других — мальчики? В социальных сетях часто встречаются трактовки, связывающие это явление с «энергией рода», «архетипом материнства или отцовства» и даже с духовным равновесием в семье.

Подобные взгляды могут помочь человеку понять родительство с символической и духовной точки зрения. Однако научно не доказано, что рождение девочки или мальчика определяется «энергией» в семье, сильным или слабым характером матери либо духовными проблемами рода. В биологии у этого процесса есть чёткий генетический механизм.

Что говорит психологическая трактовка о дочери?

В эзотерических взглядах и концепциях личностного развития появление девочки в семье часто трактуется как символ любви, нежности, терпения и эмоциональной близости.

Согласно этому представлению, дочь может помочь матери глубже осознать свои женские качества, а отцу — пересмотреть своё отношение к женщинам.

Например, воспитывая дочь, отец может изменить некоторые собственные взгляды, учась слышать её чувства, защищать её и относиться к ней с уважением.

Здесь важно провести различие: представление о том, что девочка рождается именно для того, чтобы «исцелить внутреннюю травму» отца или матери, не является психологическим или генетическим фактом. Это можно воспринимать скорее как символическую философию.

Какое значение придают сыну?

В духовных трактовках мальчик часто описывается как символ силы, решительности, ответственности и защиты.

Согласно некоторым взглядам, сын помогает матери развивать активность и способность принимать решения, а отца побуждает задуматься о собственном образе мужественности.

Отсюда же происходит известная фраза: «Сын — зеркало отца».

Действительно, дети могут наблюдать за поведением родителей и учиться у них моделям отношений, ответственности и общения. Однако этот процесс не ограничивается исключительно связкой «сын — отец» или «дочь — мать».

Девочка также многому учится у отца, а мальчик — у матери.

«Если в роду мало женской энергии, рождается девочка» — правда ли это?

Нет, такого биологического механизма не выявлено.

Представления о том, что «если в семье подавлена женская энергия — рождается больше девочек» или «если мужская энергия слаба — рождается мальчик», характерны для эзотерических учений.

В современной генетике нет доказательств того, что хромосомный пол ребёнка определяется психологической атмосферой в семье или «энергетическим балансом».

В клетках человека обычно содержится 23 пары, всего 46 хромосом. Одна из этих пар является половой хромосомой.

Как на самом деле определяется, будет ребёнок девочкой или мальчиком?

Яйцеклетка обычно несёт X-хромосому.

Сперматозоид может нести X- или Y-хромосому.

Если в оплодотворении участвует сперматозоид с X-хромосомой, обычно формируется набор хромосом XX; если участвует сперматозоид с Y-хромосомой — обычно набор XY. В этом смысле X- или Y-хромосома, определяющая хромосомный пол ребёнка, поступает через сперматозоид отца.

Поэтому обвинять мать в рождении девочки или считать, что она «не смогла родить сына», биологически неправильно.

Значит, всё сводится только к XX и XY?

У большинства людей половое развитие обычно связано с хромосомными моделями XX и XY. Однако биология человека немного сложнее.

В редких случаях из-за влияния хромосом, генов или гормонов половое развитие может не полностью соответствовать обычной схеме XX/XY. Например, в медицине известны различные вариации полового развития (DSD).

Ген SRY, расположенный на Y-хромосоме, также играет важную роль в процессе полового развития по мужскому типу.

Поэтому с точки зрения биологии также не совсем корректно утверждать, что «одно простое правило объясняет все случаи».

Но ребёнок действительно может изменить семью

Именно здесь духовная трактовка встречается с жизненной реальностью.

Независимо от механизма, которым определяется пол ребёнка, появление ребёнка на свет может изменить родителей.

Кто-то учится терпению.

Кто-то старается дать своему ребёнку любовь, которой сам не получил в детстве.

Кто-то заново осмысливает свои отношения с отцом или матерью.

Кто-то впервые ощущает большую ответственность за другого человека.

В этом смысле назвать ребёнка «духовной школой» семьи может быть красивой метафорой — но не следует воспринимать её как биологический закон, определяющий пол ребёнка.

Ни девочка, ни мальчик не обязаны «кого-то исцелять»

Это самое главное.

Ребёнок не обязан исправлять старые травмы родителей, сохранять брак или «закрывать» проблемы рода.

Напротив, взрослые должны сами брать на себя ответственность за собственные психологические проблемы.

А ребёнок прежде всего — отдельная личность.

Его рождение девочкой или мальчиком может принести в семью разный опыт, однако характер, потребности и жизненный путь каждого ребёнка индивидуальны.

Каков же самый правильный вывод?

В духовной трактовке дочь может рассматриваться как символ любви и нежности, а сын — как символ силы и ответственности.

Но ответ науки выглядит иначе и звучит точнее:

хромосомный пол ребёнка определяется генетическими процессами в момент оплодотворения, а не «мужской или женской энергией» в семье.

В то же время каждый ребёнок — девочка или мальчик — может дать родителям новую возможность увидеть себя по-другому, научиться терпению, любви и ответственности.

Возможно, именно в этом и заключается самый красивый смысл: задача ребёнка не в том, чтобы «исправить» семью, но его появление может стать причиной изменений в семье.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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