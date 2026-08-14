Фанаты не узнали: Роналду обновил имидж перед первым матчем (фото)

·79·Спорт
Фанаты не узнали: Роналду обновил имидж перед первым матчем (фото)

Нападающий клуба «Ал Наср» из Саудия Арабистони и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду удивил своих болельщиков накануне старта нового футбольного сезона.

41-летняя легендарная звезда поделилась на своей официальной странице в социальной сети фотографией с обновлённой внешностью — футболист покрасил волосы в яркий оранжевый (лисий) цвет и предстал в новом образе.

«Ал Наср» начинает защиту чемпионского титула

Это визуальное обновление неслучайно: 15 августа «Ал Наср» проведёт свой первый официальный матч нового сезона Сауди Про-лиги против «Ал Фатех».

Напомним, по итогам прошлого сезона команда из Риёз стала чемпионом страны и завоевала главный трофей. Теперь перед клубом стоит задача успешно защитить чемпионский титул.

Фанаты не узнали: Роналду обновил имидж перед первым матчем (фото)

Результативность, не признающая возраста: 36 голов в 42 матчах!

Криштиану Роналду продолжает демонстрировать фантастические результаты, сохраняя отличную форму. В прошедшем сезоне 2025/2026 португальский бомбардир в составе «Ал Наср» и своей национальной сборной:

  • Во всех турнирах: 42 матча;

  • Голы: 36 точных ударов.

Фанаты не узнали: Роналду обновил имидж перед первым матчем (фото)

Действующий контракт футболиста с клубом «Ал Наср» подписан до лета 2027 года. Авторитетный портал Трансфермаркт в настоящее время оценивает рыночную стоимость Роналдунинг в 10 миллионов евро.

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Криштиану РоналдуАн-НасрСаудовская АравияПортугалияЭр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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