В чём секрет счастья? 12 важных привычек, которые изменят вашу жизнь

Счастье или несчастье человека зависят не от внешних обстоятельств, а от небольших решений и привычек, которые он принимает каждый день. Психологи проанализировали разницу между несчастливой и счастливой жизнью на основе чётких критериев и показали, к каким результатам приводит наш повседневный образ жизни.

12 важных противоположных формул для каждого, кто хочет изменить свою жизнь:

12 факторов, ведущих к несчастью или приносящих счастье

Сравнивая свой ежедневный выбор, можно определить, в каком направлении мы движемся:

Привычки, ведущие к несчастью Решения, приносящие счастье Сидеть взаперти дома весь день Каждый день выходить на свежий воздух, на улицу Стараться двигаться как можно меньше Гулять, заниматься йогой и вести активный образ жизни Тратить больше денег, чем зарабатывать Тратить меньше, чем зарабатываешь, и сохранять финансовую стабильность Воспринимать жизнь слишком серьёзно Учиться относиться к жизни проще, как к игре Жить, будучи всего лишь потребителем Формировать привычку к творчеству и созиданию Постоянно сравнивать себя с другими Не конкурировать с окружающими, а сотрудничать с ними Злословить о успешных людях и завидовать им Учиться опыту тех, кто добился успеха Избегать проблем и трудностей Признавать наличие проблемы и смотреть ей в лицо Не здороваться первым и держаться отчуждённо От чистого сердца первым здороваться с людьми Без конца ныть и жаловаться Чаще говорить слова похвалы, благодарности и теплые слова Быть ненадёжным и нестабильным Стать надёжным человеком, на которого можно опереться Искать оправдания тому, почему всё плохо Даже в трудной ситуации искать конкретные решения

По какой лестнице вы поднимаетесь?

Каждый человек сам выбирает, какими привычками наполнить свой день. Жалобы, малоподвижность и негативное мышление тянут душевное состояние вниз, тогда как созидание, благодарность и активность делают человека спокойным и успешным.

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