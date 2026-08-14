В чём секрет счастья? 12 важных привычек, которые изменят вашу жизнь
Счастье или несчастье человека зависят не от внешних обстоятельств, а от небольших решений и привычек, которые он принимает каждый день. Психологи проанализировали разницу между несчастливой и счастливой жизнью на основе чётких критериев и показали, к каким результатам приводит наш повседневный образ жизни.
12 важных противоположных формул для каждого, кто хочет изменить свою жизнь:
12 факторов, ведущих к несчастью или приносящих счастье
Сравнивая свой ежедневный выбор, можно определить, в каком направлении мы движемся:
Привычки, ведущие к несчастью
Решения, приносящие счастье
Сидеть взаперти дома весь день
Каждый день выходить на свежий воздух, на улицу
Стараться двигаться как можно меньше
Гулять, заниматься йогой и вести активный образ жизни
Тратить больше денег, чем зарабатывать
Тратить меньше, чем зарабатываешь, и сохранять финансовую стабильность
Воспринимать жизнь слишком серьёзно
Учиться относиться к жизни проще, как к игре
Жить, будучи всего лишь потребителем
Формировать привычку к творчеству и созиданию
Постоянно сравнивать себя с другими
Не конкурировать с окружающими, а сотрудничать с ними
Злословить о успешных людях и завидовать им
Учиться опыту тех, кто добился успеха
Избегать проблем и трудностей
Признавать наличие проблемы и смотреть ей в лицо
Не здороваться первым и держаться отчуждённо
От чистого сердца первым здороваться с людьми
Без конца ныть и жаловаться
Чаще говорить слова похвалы, благодарности и теплые слова
Быть ненадёжным и нестабильным
Стать надёжным человеком, на которого можно опереться
Искать оправдания тому, почему всё плохо
Даже в трудной ситуации искать конкретные решения
По какой лестнице вы поднимаетесь?
Каждый человек сам выбирает, какими привычками наполнить свой день. Жалобы, малоподвижность и негативное мышление тянут душевное состояние вниз, тогда как созидание, благодарность и активность делают человека спокойным и успешным.
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