Грандиозная ночь на турнире UFC 330: Максачев — Герри и полный список боёв

·53·Спорт
Грандиозная ночь на турнире UFC 330: Максачев — Герри и полный список боёв

Для поклонников смешанных единоборств (ММА) приближаются долгожданные захватывающие моменты. В ночь с 15 августа на 16 августа на великолепной арене в Филадельфии, штат Пенсильвания, США, состоится очередной номерной турнир — UFC 330.

Главным событием вечера станет поединок за чемпионский пояс в полусреднем весе, в котором действующий чемпион Ислам Максачев встретится в октагоне с претендентом номер один рейтинга Ен Мачадо Герри.

Два чемпионских боя и противостояние ветеранов

Во втором главном поединке турнира также на кону будет чемпионский пояс. Действующая чемпионка в минимальном весе среди женщин Маккензи Дёрн будет защищать титул в бою против претендентки, занимающей 5-ю строчку рейтинга, Джиллиан Робертсон.

Кроме того, в основном карде ветеран октагона и мастер нокаутов Эдсон Барбоза сразится в лёгком весе с техничным бойцом Эстебан Рибович. В среднем весе непобеждённый проспект Мансур Абдул-Малик встретится с опытным Дастин Штолтсфус.

Неожиданная замена за 3 дня до турнира

В карде турнира в последний момент произошло серьёзное изменение. Ксосе Очоа, который должен был провести бой против Чарлз Джонсон, по неизвестным причинам покинул турнир всего за 3 дня до его начала. Его место занял дебютант организации Эдуардо Энрике, а поединок пройдёт в промежуточном (договорном) весе до 59 кг.

Вечер откроет интересное для болельщиков из Центральной Азии противостояние между представителем полусреднего веса из Кыргызстана Миктибек Оролбай и американцем Джеремия Уеллс.

UFC 330: полный список боёв (полный кард)

  • Полусредний вес (главный чемпионский бой): Ислам Максачев (чемпион) — Ен Мачадо Герри (#1)

  • Минимальный вес среди женщин (чемпионский бой): Маккензи Дёрн (чемпионка) — Джиллиан Робертсон (#5)

  • Лёгкий вес: Джейлин Тернер — Кауе Фернандес

  • Средний вес: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штолтсфус

  • Лёгкий вес: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович

  • Полусредний вес: Чиди Ндджокуани — Ксоел Алварес

  • Промежуточный вес (59 кг): Чарлз Джонсон — Эдуардо Энрике (дебют)

  • Средний вес: Донте Джонсон — Эрик Макконико

  • Средний вес: Висенте Луке — Трешон Гор

  • Полутяжёлый вес: Рафаел Тобиас — Лукас Фернандо

  • Полусредний вес: Нил Магни — Рамиз Браксимай

  • Полусредний вес: Джеремия Уеллс — Миктибек Оролбай

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриМаккензи ДёрнФиладельфияUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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