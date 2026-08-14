Грандиозная ночь на турнире UFC 330: Максачев — Герри и полный список боёв
Для поклонников смешанных единоборств (ММА) приближаются долгожданные захватывающие моменты. В ночь с 15 августа на 16 августа на великолепной арене в Филадельфии, штат Пенсильвания, США, состоится очередной номерной турнир — UFC 330.
Главным событием вечера станет поединок за чемпионский пояс в полусреднем весе, в котором действующий чемпион Ислам Максачев встретится в октагоне с претендентом номер один рейтинга Ен Мачадо Герри.
Два чемпионских боя и противостояние ветеранов
Во втором главном поединке турнира также на кону будет чемпионский пояс. Действующая чемпионка в минимальном весе среди женщин Маккензи Дёрн будет защищать титул в бою против претендентки, занимающей 5-ю строчку рейтинга, Джиллиан Робертсон.
Кроме того, в основном карде ветеран октагона и мастер нокаутов Эдсон Барбоза сразится в лёгком весе с техничным бойцом Эстебан Рибович. В среднем весе непобеждённый проспект Мансур Абдул-Малик встретится с опытным Дастин Штолтсфус.
Неожиданная замена за 3 дня до турнира
В карде турнира в последний момент произошло серьёзное изменение. Ксосе Очоа, который должен был провести бой против Чарлз Джонсон, по неизвестным причинам покинул турнир всего за 3 дня до его начала. Его место занял дебютант организации Эдуардо Энрике, а поединок пройдёт в промежуточном (договорном) весе до 59 кг.
Вечер откроет интересное для болельщиков из Центральной Азии противостояние между представителем полусреднего веса из Кыргызстана Миктибек Оролбай и американцем Джеремия Уеллс.
UFC 330: полный список боёв (полный кард)
Полусредний вес (главный чемпионский бой): Ислам Максачев (чемпион) — Ен Мачадо Герри (#1)
Минимальный вес среди женщин (чемпионский бой): Маккензи Дёрн (чемпионка) — Джиллиан Робертсон (#5)
Лёгкий вес: Джейлин Тернер — Кауе Фернандес
Средний вес: Мансур Абдул-Малик — Дастин Штолтсфус
Лёгкий вес: Эдсон Барбоза — Эстебан Рибович
Полусредний вес: Чиди Ндджокуани — Ксоел Алварес
Промежуточный вес (59 кг): Чарлз Джонсон — Эдуардо Энрике (дебют)
Средний вес: Донте Джонсон — Эрик Макконико
Средний вес: Висенте Луке — Трешон Гор
Полутяжёлый вес: Рафаел Тобиас — Лукас Фернандо
Полусредний вес: Нил Магни — Рамиз Браксимай
Полусредний вес: Джеремия Уеллс — Миктибек Оролбай
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