Молодой инженер из Узбекистана создал новую систему против дронов

Узбекистанский молодой изобретатель представил систему нового поколения, предназначенную для обнаружения и обезвреживания дронов. Проект АРГУС-СЙС был продемонстрирован молодым инженером Икромджон Мо‘йдинджонов в рамках республиканского конкурса «Келаджак мухандислари».

Отмечается, что система объединяет технологии искусственного интеллекта и лазера, благодаря чему способна автоматически обнаруживать и наводиться на беспилотные летательные аппараты. В разработке использованы алгоритм искусственного интеллекта ЁЛОв8, а также оптические передатчики.

Согласно данным проекта, система предназначена для обезвреживания за короткое время дронов на расстоянии более 1 километра с помощью лазера мощностью 500 ватт и длиной волны 405 нанометров.

Разработка молодого инженера показывает, что в Узбекистане продолжает расти интерес к современным технологиям и инженерным проектам на основе искусственного интеллекта.