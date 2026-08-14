Манчестер Сити предлагает Челси 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса

Английский клуб «Манчестер Сити» начал активные действия на трансферном рынке, намереваясь кардинально обновить линию полузащиты. Как сообщает Sky Sport УК, «горожане» готовятся направить лондонскому «Челси» грандиозное предложение в размере 120 миллионов евро за полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает Goal.com.

Эти трансферные действия напрямую связаны с кадровыми изменениями в составе команды и активностью в последние дни трансферного окна. В частности, ранее один из главных кандидатов Тиджани Рейндерс согласился перейти в саудовский клуб «Аль-Кадисия». Ожидается, что в результате этой сделки «Милан» получит около 14 миллионов евро из средств, которые заплатит «Манчестер Сити».

Изменения в полузащите и новый кандидат

Уход Тиджани Рейндерса вынудил главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Мареску срочно принять меры для усиления полузащиты. По требованию специалиста руководство клуба уже определило идеального кандидата — им стал полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Руководство «Челси», в свою очередь, установило жёсткий дедлайн для предложений по футболисту — до второй половины дня в пятницу. Пока лондонцы ожидали предложений, «Манчестер Сити» дождался полного завершения трансфера Рейндерса и только после этого перешёл к основным действиям.

Финансовые детали и перспективы сделки

По данным источника, предлагаемая сумма отражает не только активность на трансферном рынке, но и финансовые интересы клубов. Предложение в размере 120 миллионов евро позволит «Челси» получить значительную прибыль после того, как несколько лет назад клуб потратил около 125 миллионов евро на приобретение футболиста у «Бенфики».

Если этот трансфер состоится, он станет одной из самых громких сделок летнего трансферного окна. Сейчас все стороны продолжают активные переговоры, чтобы принять окончательные решения в оставшиеся до закрытия трансферного окна часы.