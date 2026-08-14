Манчестер Сити предлагает Челси 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса

·26·Спорт
Манчестер Сити предлагает Челси 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса

Английский клуб «Манчестер Сити» начал активные действия на трансферном рынке, намереваясь кардинально обновить линию полузащиты. Как сообщает Sky Sport УК, «горожане» готовятся направить лондонскому «Челси» грандиозное предложение в размере 120 миллионов евро за полузащитника Энцо Фернандеса. Об этом сообщает Goal.com.

Эти трансферные действия напрямую связаны с кадровыми изменениями в составе команды и активностью в последние дни трансферного окна. В частности, ранее один из главных кандидатов Тиджани Рейндерс согласился перейти в саудовский клуб «Аль-Кадисия». Ожидается, что в результате этой сделки «Милан» получит около 14 миллионов евро из средств, которые заплатит «Манчестер Сити».

Изменения в полузащите и новый кандидат

Уход Тиджани Рейндерса вынудил главного тренера «Манчестер Сити» Энцо Мареску срочно принять меры для усиления полузащиты. По требованию специалиста руководство клуба уже определило идеального кандидата — им стал полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Руководство «Челси», в свою очередь, установило жёсткий дедлайн для предложений по футболисту — до второй половины дня в пятницу. Пока лондонцы ожидали предложений, «Манчестер Сити» дождался полного завершения трансфера Рейндерса и только после этого перешёл к основным действиям.

Финансовые детали и перспективы сделки

По данным источника, предлагаемая сумма отражает не только активность на трансферном рынке, но и финансовые интересы клубов. Предложение в размере 120 миллионов евро позволит «Челси» получить значительную прибыль после того, как несколько лет назад клуб потратил около 125 миллионов евро на приобретение футболиста у «Бенфики».

Если этот трансфер состоится, он станет одной из самых громких сделок летнего трансферного окна. Сейчас все стороны продолжают активные переговоры, чтобы принять окончательные решения в оставшиеся до закрытия трансферного окна часы.

Манчестер СитиЭнцо ФернандесЧелсиТрансферыПремьер-лига Англии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шокирующее решение: Мурино разработал план, как превратить «Реал» в непобедимую командуШокирующее решение: Мурино разработал план, как превратить «Реал» в непобедимую командуСегодня, 15:45Махачев или Герри? Узбекские спортивные звёзды поделились своими прогнозамиМахачев или Герри? Узбекские спортивные звёзды поделились своими прогнозамиСегодня, 15:40Третья атака «Барселоны»: готовится новое предложение по Родри!Третья атака «Барселоны»: готовится новое предложение по Родри!Сегодня, 15:31Милан готов расстаться с Кристофером Нкунку, а Рома борется за игрокаМилан готов расстаться с Кристофером Нкунку, а Рома борется за игрокаСегодня, 15:30Энцо Мареска приступил к обязанностям главного тренера Манчестер СитиЭнцо Мареска приступил к обязанностям главного тренера Манчестер СитиСегодня, 15:13Грандиозная ночь на турнире UFC 330: Максачев — Герри и полный список боёвГрандиозная ночь на турнире UFC 330: Максачев — Герри и полный список боёвСегодня, 15:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова