Что напоминает вам ваш день рождения? «Важные» советы для 4 групп...

Для одних людей отдых — роскошь, а для других самой сложной задачей может быть отпустить прошлое. Кто-то чрезмерно зависит от мнения окружающих, а кто-то настолько тревожится о будущем, что перестаёт чувствовать сегодняшний день.

В нумерологических трактовках, основанных на дате рождения, людей разделяют на несколько групп в зависимости от подобных особенностей. Этот подход не является научной диагностикой, однако может служить интересным психологическим упражнением, помогающим задуматься о своих привычках и образе жизни.

1, 7, 8, 11, 15, 19, 25, 27, 29 — не измеряйте себя только работой

Главный совет для родившихся в эти даты — не жалейте ресурсов на отдых и восстановление.

Некоторые люди настолько привыкают работать, что начинают испытывать чувство вины, когда отдыхают. Путешествия, массаж, спорт, хороший сон или даже просто день, проведённый в тишине, кажутся «ненужными расходами».

Однако непрерывный труд не всегда означает высокую эффективность. Когда усталость усиливается, могут ухудшиться концентрация, принятие решений и даже отношения с людьми.

Главная мысль для этой группы:

учитесь тратить деньги не только на жизнь, но и на собственное восстановление.

Жизнь состоит не только из работы. Ценность человека также не измеряется количеством выполненной им работы.

4, 5, 9, 13, 16, 21, 23, 26, 31 — не откладывайте жизнь на «потом»

Главный ключ для этой группы — настоящий момент.

«Буду жить, когда у меня станет больше денег».

«Отдохну, когда работа станет легче».

«Буду счастлив, когда всё наладится».

При таком мышлении значительная часть жизни может пройти в ожидании.

Конечно, планировать будущее важно. Но жить ради завтрашнего дня и полностью упускать сегодняшний тоже неправильно.

Иногда человеку не нужны большие перемены. Ужин с близкими, короткая прогулка, хороший разговор или всего час, посвящённый любимому занятию, способны наполнить день смыслом.

Символический совет для родившихся в эти даты звучит так:

не ждите дня, когда начнётся жизнь, — она уже продолжается.

2, 3, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 20 — не копите обиды в себе

Считается, что для этой группы важны границы в отношениях.

Кто-то вас обидел. А вы:

«Ладно».

«Пройдёт».

«Лишь бы его не расстроить».

и молчите.

Один раз это может сработать. Но если неуважительное отношение повторяется, накопившаяся обида впоследствии может превратиться в сильный гнев или полное охлаждение.

Здесь не обязательно «сразу вычёркивать из жизни каждого, кто вас обидел». Сначала правильнее поговорить, чётко обозначить границы и понаблюдать, изменится ли ситуация.

Однако если кто-то регулярно унижает вас, манипулирует вами или игнорирует ваши границы, дистанцироваться от таких отношений тоже может быть здоровым решением.

Прощать можно. Но не обязательно снова подпускать каждого на прежнее расстояние.

22, 24, 28, 30 — не измеряйте свой путь чужим

Самый важный совет для родившихся в эти даты — перестать постоянно сравнивать себя с другими.

Кто-то в социальных сетях купил дом в 25 лет.

Другой открыл бизнес.

А кто-то путешествует по миру.

Тогда человек, глядя на свою жизнь, начинает думать:

«Неужели я опоздал?»

Однако вы видите результат другого человека, но можете не знать, с каких условий он начинал, какую помощь получал и через какие ошибки прошёл.

Поэтому самое справедливое сравнение — с собой вчерашним.

Можно прислушиваться к советам других. Но не обязательно строить свою жизнь в соответствии с их ожиданиями.

Определяет ли дата рождения судьбу?

Нет. Нет надёжных научных доказательств того, что число дня рождения точно определяет характер или будущее человека.

Поэтому не следует воспринимать такие трактовки как категоричный вердикт: «Я родился 22-го числа, значит, я именно такой».

Их польза в другом: иногда одна фраза заставляет человека задать себе важный вопрос.

Достаточно ли я отдыхаю?

Чувствую ли я свою сегодняшнюю жизнь?

Не слишком ли долго терплю чьё-то отношение ко мне?

Не обесцениваю ли я свои результаты, сравнивая себя с другими?

Ответы на эти вопросы гораздо важнее даты рождения.

Самый важный совет одинаков для всех, независимо от числа

Независимо от того, в какую дату вы родились, четыре принципа полезны практически каждому человеку:

ценить отдых,

чувствовать сегодняшний день,

устанавливать здоровые границы

и не измерять свой путь чужим.

Возможно, именно поэтому такие нумерологические трактовки интересны людям: не потому, что они точно предсказывают будущее, а потому, что напоминают о том, что мы упускаем из виду в собственной жизни.

В какую дату вы родились и насколько вам подошёл данный совет? Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.