Энцо Мареска приступил к обязанностям главного тренера Манчестер Сити

·33·Спорт
Энцо Мареска приступил к обязанностям главного тренера Манчестер Сити

Энцо Мареска сменил Пепа Гвардиолу и заявил о готовности начать новую эру в Манчестер Сити перед сезоном-2026/27. Итальянский специалист подчеркнул, что полностью осознаёт огромную ответственность, которая лежит на нём перед воскресним матчем за Суперкубок Англии — Коммунитй Шиелд. Об этом сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и официальные источники клуба, Мареска, назначенный главным тренером Манчестер Сити после ухода Гвардиолы, завершившего успешное десятилетие в команде, опирается на свой предыдущий опыт. Для итальянского специалиста, ранее возглавлявшего Лестер Сити и Челси, а также работавшего ассистентом главного тренера в Манчестер Сити, эта среда хорошо знакома.

Новая эра и высокие требования

В интервью клубной пресс-службе Мареска поделился своими эмоциями. По его словам, от такого гранда, как Манчестер Сити, требуется только побеждать и бороться за трофеи, поэтому для выполнения этой задачи будут задействованы все возможности.

Специалист отметил, что возвращение в команду ощущалось как возвращение домой. Он также подчеркнул, что многие сотрудники клуба остались на своих местах, а состав игроков обновился примерно на 80 процентов.

Радикальные изменения в составе и трансферы

В период смены тренера состав команды претерпел масштабные изменения. Эллиот Андерсон, приобретённый у Ноттингем Форест за 116 миллионов фунтов стерлингов, стал самым дорогим трансфером клуба. В то же время Джеймс Траффорд, Мануэль Аканджи и Натан Аке были проданы, а Джон Стоунз и Бернарду Силва покинули клуб в статусе свободных агентов.

В настоящее время Реал Мадрид и Барселона активно интересуются Родри. Кроме того, Манчестер Сити ведёт переговоры с 18-летним полузащитником Лилля Айюбом Буадди и следит за игрой звезды Челси Энцо Фернандеша.

Мареска подчеркнул, что даже в этот переходный период главной целью остаётся борьба за трофеи, и выразил надежду порадовать болельщиков по итогам сезона. Воскресный матч за Суперкубок Англии против действующего чемпиона Премьер-лиги Арсенала станет его первым официальным испытанием на новом посту.

Энцо МарескаМанчестер СитиПеп ГвардиолаСуперкубок АнглииПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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