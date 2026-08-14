Apple добавила легендарный iPhone Кс в список устаревших устройств

·26·Технологии
Apple добавила легендарный iPhone Кс в список устаревших устройств

Компания Apple официально добавила одну из своих самых значимых и популярных моделей — iPhone Кс — в список устаревающих устройств. Почти девять лет спустя после выпуска юбилейный смартфон, согласно официальной классификации компании, завершил свой жизненный цикл и лишился поддержки. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание иксбт.ком, в этот список также вошёл 15-дюймовый ноутбук MacBook Pro, выпущенный в 2018 году. После получения статуса устаревшего устройства Apple прекращает его аппаратное обслуживание, а официальные сервисные центры больше не могут заказывать оригинальные запасные части.

Обычно американский технологический гигант переводит свои продукты в эту категорию спустя более семи лет после прекращения их продаж. iPhone Кс впервые представили в 2017 году, и он стал одним из устройств, кардинально изменивших историю компании.

Эпоха революционного дизайна и новых технологий

Эта модель запомнилась как один из первых смартфонов Apple с ОЛЭД-дисплеем, системой распознавания лица Факе ИД и характерным дизайном с вырезом («чёлкой») в верхней части экрана. Такое решение в последующие годы стало главным трендом для всей мобильной индустрии.

За время жизненного цикла смартфон получил множество программных обновлений, а последней версией операционной системы стала iOS 16.7.16. После этого устройство перестало получать основные обновления программного обеспечения.

Правила для компьютеров Мак

В соответствии с политикой компании для компьютеров Мак действуют несколько иные сроки. В частности, возможность заменить аккумулятор сохраняется в течение десяти лет после прекращения продаж ноутбука, однако это возможно только при наличии необходимых запасных частей.

Включение iPhone Кс в список устаревших устройств означает завершение целой эпохи в мире мобильных технологий и указывает на необходимость постепенного перехода пользователей на гаджеты новых поколений.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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