В Узбекистане появилась банкнота номиналом 1 млн сумов? Центробанк дал ответ

·1·Экономика
В Узбекистане появилась банкнота номиналом 1 млн сумов? Центробанк дал ответ

В социальных сетях распространились сообщения о том, что в Узбекистане введена в обращение банкнота номиналом 1 млн сумов. Однако Центральный банк опроверг эти сведения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Регулятор призвал граждан не верить подобным сообщениям и получать информацию о новых образцах денежных знаков исключительно на официальных страницах Центрального банка.

Какая банкнота в настоящее время является самой крупной?

По официальным данным Центрального банка, самой крупной по номиналу бумажной купюрой, находящейся в обращении в Узбекистане, является банкнота в 200 тысяч сумов. Она была выпущена в обращение в 2022 году, а ее дизайн посвящен Великому шелковому пути и древней истории Ферганской долины.

Кроме того, в обращении также находятся банкноты номиналом 1 тысяча, 2 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч сумов. Монеты выпущены достоинством в 50, 100, 200, 500 и 1000 сумов.

Выпуск в обращение новых денежных знаков входит в компетенцию Центрального банка. Официальная информация о таких банкнотах публикуется в установленном порядке. В связи с этим следует с осторожностью относиться к не имеющим официального подтверждения изображениям денег и сообщениям, распространяемым в социальных сетях.

Центробанк сообщает о фейковости банкноты в один миллион сумов.
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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