Объявлены курсы валют на 26 ноября
Экономика1 мин чтения32
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 26 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 2,65 сума и составил 11 987,89 сума.
• Евро подешевел на 22,09 сума и составил 13 114,75 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,83 сума и составил 145,41 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 38,24 сума и составил 15 656,18 сума.
• Японская иена подешевела на 0,06 сума и составила 75,25 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 120,55 сума и составил 14 413,72 сума.
• Китайский юань подешевел на 3,42 сума и составил 1 795,75 сума.
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