Сообщается, что продавцу на рынке дали фальшивые деньги (видео)

Распространилось сообщение о том, что на одном из рынков Узбекистана продавца обманули с помощью фальшивых банкнот. На видео говорится, что среди денег, переданных покупателем, наряду с подлинными купюрами оказались и поддельные. На кадрах показана фальшивая банкнота номиналом 200 000 сумов; когда продавец спрашивает у своего напарника, сколько таких купюр, тот отвечает, что четыре. Отмечается, что из-за внешнего сходства фальшивок с настоящими деньгами их трудно отличить с первого взгляда.

На данный момент официальной информации о том, на каком именно рынке произошел инцидент, о сумме ущерба и мерах, принятых правоохранительными органами, не поступало.

Ранее специалисты рекомендовали при проверке подлинности денег обращать внимание на защитную нить, серийные номера и рельефные изображения на банкнотах. Также важно проверять купюры на ощупь и, при необходимости, использовать специальные средства.

Гражданам рекомендуется быть бдительными при приеме наличных денег, проверять каждую банкноту и пересчитывать их на глазах у покупателя во время расчета. Если возникают сомнения в подлинности купюры, целесообразно не пускать ее в оборот, а сдать в банк для проверки.