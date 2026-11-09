Объявлены курсы валют на 10 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 10 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 6,94 сума и составил 11 994,10 сума.

• Евро подорожал на 26,95 сума и составил 13 420,20 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,50 сума и составил 145,79 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 27,29 сума и составил 16 087,69 сума.

• Японская иена подорожала на 0,22 сума и составила 75,93 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 1,32 сума и составил 14 651,97 сума.

• Китайский юань подорожал на 0,50 сума и составил 1 797,46 сума.