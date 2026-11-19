В Узбекистане меняются правила распределения наличных денег между банками, выдачи средств населению, а также выпуска в обращение новых банкнот и монет. Теперь банки будут заранее планировать потребность в наличных деньгах в электронном виде, а финансовые организации с избытком средств смогут предлагать их другим банкам через специальную систему. Вместе с тем установлен порядок бесплатного обмена денег и заблаговременного информирования населения о выпуске новых банкнот.

Министерство юстиции 17 ноября 2026 года зарегистрировало новую инструкцию правления Центрального банка «Об организации работы банков по наличному денежному обращению в Республике Узбекистан» под номером 3977.

Важно отметить, что новые правила вступают в силу не сразу. Согласно данным Lex.uz, инструкция начнет действовать с 19 февраля 2027 года.

Распределение наличных денег между банками через электронную систему

Согласно новому порядку, распределение наличных денег между банками будет осуществляться через программный комплекс «Электронная площадка наличных денег».

В этой системе банки, имеющие излишки наличных, будут предлагать их другим банкам. Те, кто нуждается в дополнительных средствах, будут направлять электронные заявки. Распределенные по договоренности деньги будут доставляться между банками через службу инкассации.

Ожидается, что такой механизм послужит более оперативному распределению резервов наличных денег между банками и эффективному использованию имеющихся средств.

Банки будут заранее рассчитывать потребность в наличных деньгах

В инструкции также прописан порядок прогнозирования банками притока и оттока наличных денег.

Согласно ему, банки должны ежемесячно готовить прогноз движения наличных средств и представлять его в электронном виде не менее чем за три банковских рабочих дня до начала соответствующего месяца.

Это позволит заранее определять, в каком регионе или банке будет потребность в наличных деньгах. В результате повысится возможность планирования распределения средств и предотвращения вероятного дефицита.

Предотвращение нехватки денег в банкоматах

В новой инструкции также уделено внимание вопросу обеспечения потребностей населения и предпринимателей в наличных деньгах.

Банки обязаны бесперебойно выполнять запросы клиентов на снятие наличных с их счетов в установленном порядке, а также регулярно анализировать денежный оборот в банкоматах.

Если возникнет вероятность нехватки наличных денег в определенном регионе или банкоматах, банки должны принять меры по привлечению дополнительных средств.

Обмен денег будет возможен без комиссии

Новый порядок предусматривает еще одно важное для населения правило.

Центральный банк и коммерческие банки по требованию обязаны обменивать денежные знаки одного номинала на банкноты или монеты другого номинала без каких-либо комиссий и посреднических сборов.

Это означает, что, например, при обмене крупных купюр на мелкие банкноты или наоборот комиссия взиматься не будет.

Также установлено, что банки должны беспрепятственно принимать находящиеся в обращении наличные деньги по их номинальной стоимости.

Каким требованиям должны отвечать новые банкноты и монеты?

В инструкции также закреплены требования к внешнему виду и защитным свойствам выпускаемых в обращение денежных знаков.

В частности, банкноты и монеты должны содержать следующие данные и элементы:

номинальную стоимость, выраженную цифрами;

размеры и цвета, позволяющие легко отличить денежные знаки друг от друга;

наименование Центрального банка Республики Узбекистан;

год утверждения дизайна и образца денежного знака;

изображение Государственного герба или Государственного флага;

специальные элементы защиты от подделки.

Кроме того, в дизайне денежных знаков предусмотрено использование изображений, отражающих историю Узбекистана, национальную культуру, ценности, великих ученых и достижения страны.

Все надписи должны быть на государственном языке, на узбекском алфавите, основанном на латинской графике. Денежные знаки должны изготавливаться из безопасного для здоровья человека сырья и иметь современные защитные элементы.

Население будет информироваться о выпуске новых банкнот или монет не менее чем за неделю до их введения в обращение.

Когда новый порядок коснется населения?

Основная цель этих изменений — совершенствование управления резервами наличных денег в банках, электронизация распределения между банками и своевременное удовлетворение потребностей населения и предпринимателей в наличных средствах.

При этом новая инструкция не означает полную отмену наличного денежного обращения или введение ограничений на использование наличных денег. Документ регулирует процессы работы банков с наличными средствами.

После вступления правил в силу 19 февраля 2027 года банки должны будут соблюдать новые требования при планировании, распределении и выдаче наличных денег клиентам.