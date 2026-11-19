В Узбекистане установлен новый порядок денежного обращения: что изменится?
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- В Узбекистане установлен новый порядок распределения наличных денег между банками через электронную систему и обслуживания населения.
- Инструкция, зарегистрированная Министерством юстиции под номером 3977, вступит в силу 19 февраля 2027 года.
- Согласно новым правилам, банки должны заранее планировать потребность в наличных деньгах в электронном виде и обеспечивать бесплатный обмен банкнот для населения.
В Узбекистане меняются правила распределения наличных денег между банками, выдачи средств населению, а также выпуска в обращение новых банкнот и монет. Теперь банки будут заранее планировать потребность в наличных деньгах в электронном виде, а финансовые организации с избытком средств смогут предлагать их другим банкам через специальную систему. Вместе с тем установлен порядок бесплатного обмена денег и заблаговременного информирования населения о выпуске новых банкнот.
Министерство юстиции 17 ноября 2026 года зарегистрировало новую инструкцию правления Центрального банка «Об организации работы банков по наличному денежному обращению в Республике Узбекистан» под номером 3977.
Важно отметить, что новые правила вступают в силу не сразу. Согласно данным Lex.uz, инструкция начнет действовать с 19 февраля 2027 года.
Распределение наличных денег между банками через электронную систему
Согласно новому порядку, распределение наличных денег между банками будет осуществляться через программный комплекс «Электронная площадка наличных денег».
В этой системе банки, имеющие излишки наличных, будут предлагать их другим банкам. Те, кто нуждается в дополнительных средствах, будут направлять электронные заявки. Распределенные по договоренности деньги будут доставляться между банками через службу инкассации.
Ожидается, что такой механизм послужит более оперативному распределению резервов наличных денег между банками и эффективному использованию имеющихся средств.
Банки будут заранее рассчитывать потребность в наличных деньгах
В инструкции также прописан порядок прогнозирования банками притока и оттока наличных денег.
Согласно ему, банки должны ежемесячно готовить прогноз движения наличных средств и представлять его в электронном виде не менее чем за три банковских рабочих дня до начала соответствующего месяца.
Это позволит заранее определять, в каком регионе или банке будет потребность в наличных деньгах. В результате повысится возможность планирования распределения средств и предотвращения вероятного дефицита.
Предотвращение нехватки денег в банкоматах
В новой инструкции также уделено внимание вопросу обеспечения потребностей населения и предпринимателей в наличных деньгах.
Банки обязаны бесперебойно выполнять запросы клиентов на снятие наличных с их счетов в установленном порядке, а также регулярно анализировать денежный оборот в банкоматах.
Если возникнет вероятность нехватки наличных денег в определенном регионе или банкоматах, банки должны принять меры по привлечению дополнительных средств.
Обмен денег будет возможен без комиссии
Новый порядок предусматривает еще одно важное для населения правило.
Центральный банк и коммерческие банки по требованию обязаны обменивать денежные знаки одного номинала на банкноты или монеты другого номинала без каких-либо комиссий и посреднических сборов.
Это означает, что, например, при обмене крупных купюр на мелкие банкноты или наоборот комиссия взиматься не будет.
Также установлено, что банки должны беспрепятственно принимать находящиеся в обращении наличные деньги по их номинальной стоимости.
Каким требованиям должны отвечать новые банкноты и монеты?
В инструкции также закреплены требования к внешнему виду и защитным свойствам выпускаемых в обращение денежных знаков.
В частности, банкноты и монеты должны содержать следующие данные и элементы:
номинальную стоимость, выраженную цифрами;
размеры и цвета, позволяющие легко отличить денежные знаки друг от друга;
наименование Центрального банка Республики Узбекистан;
год утверждения дизайна и образца денежного знака;
изображение Государственного герба или Государственного флага;
специальные элементы защиты от подделки.
Кроме того, в дизайне денежных знаков предусмотрено использование изображений, отражающих историю Узбекистана, национальную культуру, ценности, великих ученых и достижения страны.
Все надписи должны быть на государственном языке, на узбекском алфавите, основанном на латинской графике. Денежные знаки должны изготавливаться из безопасного для здоровья человека сырья и иметь современные защитные элементы.
Население будет информироваться о выпуске новых банкнот или монет не менее чем за неделю до их введения в обращение.
Когда новый порядок коснется населения?
Основная цель этих изменений — совершенствование управления резервами наличных денег в банках, электронизация распределения между банками и своевременное удовлетворение потребностей населения и предпринимателей в наличных средствах.
При этом новая инструкция не означает полную отмену наличного денежного обращения или введение ограничений на использование наличных денег. Документ регулирует процессы работы банков с наличными средствами.
После вступления правил в силу 19 февраля 2027 года банки должны будут соблюдать новые требования при планировании, распределении и выдаче наличных денег клиентам.
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- #Наличное денежное обращение
- #Министерство юстиции
- #Электронная площадка наличных денег
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