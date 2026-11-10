Объявлены курсы валют на 11 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 20,08 сума и составил 11 974,02 сума.

• Евро подорожал на 12,26 сума и составил 13 432,46 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,21 сума и составил 144,58 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 11,37 сума и составил 16 076,32 сума.

• Японская иена подешевела на 0,24 сума и составила 75,69 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 67,29 сума и составил 14 584,68 сума.

• Китайский юань подешевел на 2,36 сума и составил 1 795,10 сума.