Объявлены курсы валют на 11 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 20,08 сума и составил 11 974,02 сума.
• Евро подорожал на 12,26 сума и составил 13 432,46 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,21 сума и составил 144,58 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 11,37 сума и составил 16 076,32 сума.
• Японская иена подешевела на 0,24 сума и составила 75,69 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 67,29 сума и составил 14 584,68 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,36 сума и составил 1 795,10 сума.
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